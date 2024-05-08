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Один из вероятных преемников Пиоли в Милане летом может покинуть свою нынешнюю команду

Новости футбола Сегодня, 09:36
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Один из вероятных преемников Пиоли в Милане летом может покинуть свою нынешнюю команду Один из вероятных преемников Пиоли в Милане летом может покинуть свою нынешнюю команду

Многое указывает на то, что Милан летом сменит главного тренера. Стефано Пиоли на фоне проигранного скудетто и вылета из Лиги Европы не удалось убедить клубных боссов и «россонери», скорей всего, попрощаются с ним. Вопрос того, кто же займет место на «Сан Сиро» сейчас довольно дискуссионный.

С работой в Милане был связан главный тренер Порту Сержиу Консейсау, который, как сообщает La Gazzetta dello Sport, в ближайшие 48 часов встретится с новоизбранным президентом клуба Андре Виллаш-Боашем, чтобы обсудить дальнейший вектор Порту и своё будущее. Агент специалиста Жорже Мендеш подталкивает его согласиться на работу в Милане.

Последние уже начали составлять предварительный контракт Консейсау. Его длительность пока не раскрыта, но известно про зарплату в четыре миллиона евро за сезон. Такое же соглашение готовы предложить главному тренеру Лилля Паулу Фонсеке, который является вторым выбором «россонери».

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