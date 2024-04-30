Милан отказался от испанского тренера из-за давления со стороны фанатов

Милан продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон, поскольку руководство клуба окончательно решило отправить в отставку Стефан Пиоли.

Вопреки предыдущей информации со стороны СМИ, новым главным тренером Милана не станет Хулен Лопетеги.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Милан отказался от Лопетеги из-за давления со стороны фанатов. В социальных сетях большинство болельщиков были недовольны таким выбором и даже создали онлайн-петицию с призывом не назначать экс-тренера Реала, Севильи, Вулверхэмптона и сборной Испании.

Новым фаворитом на должность главного тренера Милана считается Паулу Фонсека, который покинет Лилль после завершения текущего сезона.

После 34 туров Милан занимает второе место в Серии А, опережая Ювентус на 5 очков. Команда Пиоли уже гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.