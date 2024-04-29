Милан определился с тренером на следующий сезон. На него претендует еще Вест Хэм

Бывший тренер Севильи и Реал Мадрида Хулен Лопетеги близок к подписанию контракта с Миланом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Испанский специалист подпишет соглашение на три года с заработной платой в четыре миллиона евро. 57-летний Хулен Лопетеги согласился на условия, о чем и сообщил Вест Хэм, также заинтересованный в Лопетеге. На данный момент все зависит от решения Милана, если они все подтвердят, то контракт будет подписан.

Напомним, что летнее межсезонье Милан готов попрощаться с главным тренером команды Стефано Пиоли, но специалист не намерен долго унывать и готов открыть следующую страницу своей тренерской карьеры уже перед стартом следующей кампании.

Сообщалось об интересе со стороны Болонье, видевшей в 58-летнем специалисте замену Тьяго Мотте.