Монако – Фенербахче прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 165,5 Коэф.: 1.6 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

8 мая все встречу в рамках Евролиги проведут Монако – Фенербахче. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на предстоящую битву.

Монако

Хорошо складывается сезон для Монако, команда финишировала третьей в регулярном чемпионате Евролиги, причем отстали от второго Панатинаикоса только по дополнительным показателям. Серия против Фенербахче складывалась непросто для монегасков, которые уступали 1:2 перед четвертой игрой, которую проводили в гостях, этот важный матч удалось выиграть со счетом 65:62. Теперь решающая встреча будет на домашнем паркете, а это всегда приятнее.

Нет трудностей на внутренней арене, Монако лидирует во французском чемпионате и будет главным претендентом на чемпионство. Из-за повреждения эту встречу рискует пропустить только Браун.

Фенербахче

Турецкий клуб с трудом зашел в топ-6 Евролиги в регулярном чемпионате, сильно сбавив обороты на финише. Фенербахче опытная команда, поэтому умеет прибавлять в нужный момент. На внутренней арене клуб идет вторым, отставание от первого Эфеса две победы, при этом есть две игры в запасе.

Фенербахче имел все шансы закрыть серию в четвертом матче, достаточно было просто выиграть дома, но справиться с таким за данием не удалось. Теперь все будет сложнее, хотя команда знает, как обыгрывать соперника и в гостях. Двое игроков не смогут помочь партнерам в данном противостоянии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Счет в серии 2:2, обе команды уже имеют опыт побед дома и в гостях в очных противостояниях.

Монако солидно играет на своем паркете, 14 побед при 5 поражениях.

Фенербахче не впечатляет в гостях, всего 6 побед и 13 поражений в текущем сезоне Евролиги.

Монако – Фенербахче Прогноз

В такой встрече никто не будет нуждаться в дополнительной мотивации, на кону путевка в «финал четырех». Фактор своего паркета важен, но Фенербахче опытная команда, которая не может списывать свои неудачи на чужих болельщиков. Когда результат на первом месте, часто страдает зрелищность, по этой причине мы берем ставку тотал меньше 165,5 очков.

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