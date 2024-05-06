Брюгге — Фиорентина прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Прогноз на матч Фиорентина не проиграет Коэф.: 1.53 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках ответного полуфинального матча Лиги конференций УЕФА состоится поединок между Брюгге и Фиорентиной. Встреча пройдет в Бельгии в среду, 8 мая. Начало игры запланировано на 18:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Брюгге

Бельгийский коллектив в текущем розыгрыше Лиги конференций уже прыгнул выше головы, добравшись до полуфинала. В какой-то степени Брюгге должен благодарить жребий, ведь соперники у команды были вполне проходимые. В 1/8 финала команда справилась с Мольде, а в четвертьфинале обыграла греческий ПАОК. Отмечу, что в национальном первенстве Брюгге в последних матчах показывает фантастические результаты и уже успел опередить Антверпен, Андерлехт и Юнион.

Фиорентина

Команда Винценцо Итальяно планомерно идет к еще одному финалу еврокубка. Правда путь «фиалок», несмотря на уровень соперников, легким не назовешь. Сперва итальянцы ос скрипом прошли Маккаби из Хайфы, а затем лишь в дополнительное время сломили сопротивление чешской Виктории. Первый матч против Брюгге тоже получился довольно драматичным. Фиорентина лишь на последних минутах вырвала победу благодаря точному удару Нзола.

Интересные факты и личные встречи

Брюгге на своем поле выиграл шесть последних матчей.

Фиорентина в гостях не впечатляет, ведь добилась всего двух побед в 12-ти последних поединках.

Первый матч во Флоренции завершился победой «фиалок» со счетом 3:2.

Брюгге — Фиорентина Прогноз

Букмекеры затрудняются назвать фаворита этого матча, но не сомневаются в выходе итальянской команды в финал. Думаю, с ними стоит согласиться и поставить на то, что гости не проиграют.

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