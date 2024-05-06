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Аль-Ахли — Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Аль-Ахли - Эль-Иттихад Эль-Сакандари прогноз Фото: vse-pro-sport.com.ua/ Автор неизвестен
Аль-Ахли Аль-Ахли
Премьер-лига Египет 07 мая 2024, 12:00 Аль-Ахли - Эль-Иттихад Эль-Сакандари
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Египет,
Эль-Иттихад Эль-Сакандари Эль-Иттихад Эль-Сакандари
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.54
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В рамках матча 9-го тура египетской Премьер-лиги состоится поединок между Аль-Ахли и Аль-Иттихадом. Встреча пройдет в Каире во вторник, 7 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Аль-Ахли

Самый титулованный футбольный клуб не только Египта и Африки, но и всего мира. В этом сезоне команда уже успела завоевать национальный Кубок и пробиться в финал Лиги чемпионов КАФ. К слову, титул победителя этой самой Лиги чемпионов, как и чемпиона Египта, Аль-Ахли еще предстоит защитить. Из-за непростого календаря и большого количества международных матчей клуб в национальном первенстве сыграл только 13 поединков и расположился на десятом месте. Когда команда поравняется с конкурентами по количеству проведенных матчей, то сможет возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги.

Аль-Иттихад

Аль-Иттихад тоже входит в число исторически сильнейших команд страны, но в последнее время не радует своих поклонников серьезными достижениями. В прошлом сезоне команда финишировала в середине турнирной таблицы местной Премьер-лиги, заняв всего лишь восьмое место. Сейчас дела идут немного лучше, что подтверждает пятое промежуточное место, но стабильности александрийцам по-прежнему не хватает.

Интересные факты и личные встречи

  • Аль-Ахли не проигрывает на своем поле уже больше года.
  • Аль-Иттихад выиграл лишь один матч из последних пяти.
  • Семь последних очных матчей выиграли футболисты Аль-Ахли.

Аль-Ахли — Аль-Иттихад Прогноз

Полагаю, что у гостей мало шансов на положительный результат в этой встрече. На это указывают форма Аль-Иттихада в последнее время и результаты очных противостояний. Ставлю на победу хозяев с форой -1.

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.54
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