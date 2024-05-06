Аль-Ахли — Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 1.54 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В рамках матча 9-го тура египетской Премьер-лиги состоится поединок между Аль-Ахли и Аль-Иттихадом. Встреча пройдет в Каире во вторник, 7 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Аль-Ахли

Самый титулованный футбольный клуб не только Египта и Африки, но и всего мира. В этом сезоне команда уже успела завоевать национальный Кубок и пробиться в финал Лиги чемпионов КАФ. К слову, титул победителя этой самой Лиги чемпионов, как и чемпиона Египта, Аль-Ахли еще предстоит защитить. Из-за непростого календаря и большого количества международных матчей клуб в национальном первенстве сыграл только 13 поединков и расположился на десятом месте. Когда команда поравняется с конкурентами по количеству проведенных матчей, то сможет возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги.

Аль-Иттихад

Аль-Иттихад тоже входит в число исторически сильнейших команд страны, но в последнее время не радует своих поклонников серьезными достижениями. В прошлом сезоне команда финишировала в середине турнирной таблицы местной Премьер-лиги, заняв всего лишь восьмое место. Сейчас дела идут немного лучше, что подтверждает пятое промежуточное место, но стабильности александрийцам по-прежнему не хватает.

Интересные факты и личные встречи

Аль-Ахли не проигрывает на своем поле уже больше года.

Аль-Иттихад выиграл лишь один матч из последних пяти.

Семь последних очных матчей выиграли футболисты Аль-Ахли.

Аль-Ахли — Аль-Иттихад Прогноз

Полагаю, что у гостей мало шансов на положительный результат в этой встрече. На это указывают форма Аль-Иттихада в последнее время и результаты очных противостояний. Ставлю на победу хозяев с форой -1.

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