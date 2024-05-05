EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс прогноз Фото: on.kz/ Автор неизвестен
Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
НБА 06 мая 2024, 18:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс
Нью-Йорк , Madison Square Garden
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Прогноз на матч Тотал больше 212
Коэф.: 1.6
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку

В рамках первого матча серии второго раунда плей-офф НБА состоится поединок между Никс и Пэйсерс. Встреча пройдет в Нью-Йорке в ночь на вторник, 7 мая. Начало игры запланировано на 01:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Нью-Йорк Никс

Перед стартом этого сезона мало кто ждал от Никс столь показательного прорыва, однако команда продолжает удивлять. После занятого второго места по итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции Никс получили серьезного соперника в лице Филадельфии по первому раунду плей-офф. Ввиду травмы лидера команды Джулиуса Рэндла, болельщики все же надеялись на удачный исход и команда оправдала эти надежды. Эмбиид и Макси остались за бортом, а Никс победили 4:2 и шагнули в четвертьфинал.

Индиана Пэйсерс

Пэйсерс проводят классный сезон и являются самой результативной командой лиги. После выхода в финал Внутрисезонного турнира НБА Индиана с трудом сохранила шестую позицию по итогам регулярного чемпионата. Однако уже в первом раунде плей-офф Пэйсерс показали, что могут добиваться больших побед. За бортом остался грозный Милуоки Бакс. Хоть и без Янниса, но эта команда все равно считается одной из сильнейших коллективов лиги.

Интересные факты и личные встречи

  • Никс не проигрывают в основное время на своей площадке на протяжении шести последних матчей.
  • Пэйсерс не могут выиграть две гостевые игры подряд с конца марта.
  • В регулярном чемпионате соперники трижды встречались между собой: 2:1 в пользу Индианы.

Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс Прогноз

Никс считаются фаворитом, но в соперниках команда уровнем выше Филадельфии, с которой Нью-Йорк справился в прошлом раунде. Ставить буду на тотал больше 212 очков.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 212
Коэф.: 1.6
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Кальяри - Лечче прогноз Серия А Италия Сегодня, 06:30 Кальяри – Лечче прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Кальяри Коэф.: 1.58 Лечче Рекомендуем 1хБет
Осасуна - Бетис прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 08:00 Осасуна – Бетис прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Осасуна Коэф.: 1.72 Бетис Сделать ставку БетВиннер
Эмполи - Фрозиноне прогноз Серия А Италия Сегодня, 09:00 Эмполи – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Эмполи Коэф.: 1.71 Фрозиноне Сделать ставку Лайнбет
Челси - Вест Хэм прогноз Премьер-лига Англия Сегодня, 09:00 Челси – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Челси Коэф.: 1.66 Вест Хэм Рекомендуем 1хБет
Брайтон - Астон Вилла прогноз Премьер-лига Англия Сегодня, 09:00 Брайтон – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Брайтон Коэф.: 1.84 Астон Вилла Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:08 После невероятного матча Месси покорились очередные рекорды МЛС по результативности Новости бокса Сегодня, 04:45 Бивол получил нового соперника. Вместо чемпиона им станет второй обязательный претендент Новости футбола Сегодня, 04:16 Томас Тухель опровергает возможность остаться в Баварии Мюнхен еще на сезон Новости бокса Сегодня, 03:50 Альварес победил Мунгии и защитил абсолютного чемпиона мира Новости футбола Сегодня, 03:23 Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 02:58 Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур. Ориентировочные составы и последние новости Новости MMA Сегодня, 02:26 Пантожа защитил чемпионский титул. Второй бразилец также победил. Результаты турнира UFC 301 Новости футбола Сегодня, 02:12 Это что-то невероятное. Шесть результативных действий Месси приносят очередную победу Интер Майами Новости бейсбола Сегодня, 01:49 МЛБ регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости хоккея Сегодня, 01:35 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Кальяри – Лечче прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Осасуна – Бетис прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Эмполи – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Челси – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Брайтон – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Унион Берлин – Бохум прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Сельта – Вильярреал прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года от Сергея Коваля Футбол Сегодня Шансы есть даже тогда, когда их нет! Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Айнтрахт Франкфурт – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года