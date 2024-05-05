Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 212 Коэф.: 1.6 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках первого матча серии второго раунда плей-офф НБА состоится поединок между Никс и Пэйсерс. Встреча пройдет в Нью-Йорке в ночь на вторник, 7 мая. Начало игры запланировано на 01:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Нью-Йорк Никс

Перед стартом этого сезона мало кто ждал от Никс столь показательного прорыва, однако команда продолжает удивлять. После занятого второго места по итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции Никс получили серьезного соперника в лице Филадельфии по первому раунду плей-офф. Ввиду травмы лидера команды Джулиуса Рэндла, болельщики все же надеялись на удачный исход и команда оправдала эти надежды. Эмбиид и Макси остались за бортом, а Никс победили 4:2 и шагнули в четвертьфинал.

Индиана Пэйсерс

Пэйсерс проводят классный сезон и являются самой результативной командой лиги. После выхода в финал Внутрисезонного турнира НБА Индиана с трудом сохранила шестую позицию по итогам регулярного чемпионата. Однако уже в первом раунде плей-офф Пэйсерс показали, что могут добиваться больших побед. За бортом остался грозный Милуоки Бакс. Хоть и без Янниса, но эта команда все равно считается одной из сильнейших коллективов лиги.

Интересные факты и личные встречи

Никс не проигрывают в основное время на своей площадке на протяжении шести последних матчей.

Пэйсерс не могут выиграть две гостевые игры подряд с конца марта.

В регулярном чемпионате соперники трижды встречались между собой: 2:1 в пользу Индианы.

Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс Прогноз

Никс считаются фаворитом, но в соперниках команда уровнем выше Филадельфии, с которой Нью-Йорк справился в прошлом раунде. Ставить буду на тотал больше 212 очков.

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