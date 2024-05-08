Именитый тренер назвал главных виновников провала ПСЖ в полуфинале Лиги Чемпионов

Известный итальянский тренер Фабио Капело назвал причины неожиданного поражения ПСЖ от Боруссии Дортмунд (0:1) в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов.

По мнению экс-наставника Реала и сборной Англии, слабыми звеньями парижской команды вчера были Усман Дембеле и Ашраф Хакими. Отметил он и недочеты со стороны Луиса Энрике.

"Мбаппе мало что сделал, хотя у него был шанс забить. Но я бы обратил больше внимания на правый фланг. Хакими на правом фланге что-то делает, так же как и Дембеле. Они оба были катастрофическими, они не сделали свой кросс.

Нельзя играть только в последние 20-25 минут, тренер должен был сделать замены раньше. Когда во второй части матча он поставил более быстрых игроков, мы увидели другой ПСЖ, но те, кто вышел в стартовом составе, сыграли слишком просто", - цитирует Капелло Football-Italia.