Второй шанс для Ройса и Хуммельса. Боруссия Дортмунд вышла в финал Лиги Чемпионов

ПСЖ и Боруссия Дортмунд сражались за выход в финал Лиги Чемпионов на Парк-де-Пренс. Парижская команда должна была отыграть дефицит первого матча после поражения 0:1.

Парижане активнее начали поединок, однако по-настоящему опасных моментов в первом тайме создали откровенно немного. Хозяева не использовали супер шанс в самом начале второй половины игры: Заир-Эмери с близкого расстояния поразил стойку ворот Кобеля.

И сразу же парижане пропустили гол. Хуммельс головой замкнул подачу от Брандта, повергнув трибуны в шок. По исходу часа игрового времени стойка еще раз выручила Кобеля - на этот раз после удара Мендеша.

В конце встречи хозяева устроили навалу на ворота немецкой команды. На 86-й минуте уже каркас помог Кобелю после удара Мбаппе. А затем и Витинья зарядил в заколдованную перекладину ворот “шмелей”.

Это будет третий финал Лиги Чемпионов для “шмелей”. В 1997 году они выиграли трофей, а в 2013-м проиграли Баварии. В том матче принимали участие двое действующих игроков Боруссии - Матс Хуммельс и Марко Ройс. Тогда они проиграли, а сейчас получили второй шанс поднять над головой “ушастый” кубок.

Второй финалист определится завтра ночью, после ответного матча между Реалом и Баварией.