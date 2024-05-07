Второй шанс для Ройса и Хуммельса. Боруссия Дортмунд вышла в финал Лиги Чемпионов
ПСЖ и Боруссия Дортмунд сражались за выход в финал Лиги Чемпионов на Парк-де-Пренс. Парижская команда должна была отыграть дефицит первого матча после поражения 0:1.
Парижане активнее начали поединок, однако по-настоящему опасных моментов в первом тайме создали откровенно немного. Хозяева не использовали супер шанс в самом начале второй половины игры: Заир-Эмери с близкого расстояния поразил стойку ворот Кобеля.
И сразу же парижане пропустили гол. Хуммельс головой замкнул подачу от Брандта, повергнув трибуны в шок. По исходу часа игрового времени стойка еще раз выручила Кобеля - на этот раз после удара Мендеша.
В конце встречи хозяева устроили навалу на ворота немецкой команды. На 86-й минуте уже каркас помог Кобелю после удара Мбаппе. А затем и Витинья зарядил в заколдованную перекладину ворот “шмелей”.
Это будет третий финал Лиги Чемпионов для “шмелей”. В 1997 году они выиграли трофей, а в 2013-м проиграли Баварии. В том матче принимали участие двое действующих игроков Боруссии - Матс Хуммельс и Марко Ройс. Тогда они проиграли, а сейчас получили второй шанс поднять над головой “ушастый” кубок.
Второй финалист определится завтра ночью, после ответного матча между Реалом и Баварией.
- Лига Чемпионов, 1/2 финала
Ответный матч
ПСЖ - Боруссия Дортмунд - 0:1 (0:2 по сумме двух встреч)
Гол: Хуммельс, 50