Реал Мадрид – Бавария прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года от Сергея Коваля

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8 мая свою ответную встречу в полуфинале Лиги Чемпионов проведут Реал Мадрид – Бавария. Прогноз на битву легендарных клубов подготовили эксперты Dailysports.

Реал Мадрид

Королевский клуб уже оформил чемпионство на внутренней арене, в последнем туре Реал легко обыграл дома Кадис со счетом 3:0, главным событием стало возвращение в ворота вратаря Тибо Куртуа после травмы. Мадридцы умеют добиваться результата, хотя Мансити они прошли только в серии пенальти, до которой дотерпели, да и с Лейпцигом были проблемы.

Именно Реал является главным претендентом на самый престижный европейский трофей, но сначала надо пробиться в финал, а мотивированные баварцы могу создать немало неприятностей.

Бавария

Мюнхенский клуб прекратил свое доминирование в Германии в этом сезоне, команда вчистую проиграла конкуренцию Байеру, поэтому идет второй, и выше не поднимется. В последнем туре баварцы уступили в гостях основному своему преследователю Штутгарту со счетом 1:3, большой мотивации в этой встрече не было, все-таки основные мысли об ответной битве с Реалом.

Недавно появились даже слухи о том, что Тухель может остаться в клубе, несмотря на провал сезона в Германии. Выигрыш Лиги Чемпионов может стать отличной реабилитацией, но выиграть трофей будет невероятно сложно.

Интересные факты о матче и история личных встреч

У клубов богатая история очных противостояний, но вспомним мы только последний матч, битва прошла на встречных курсах, поэтому счет 2:2 можно считать справедливым исходом.

Реал в раунде плей-офф этой Лиги Чемпионов еще не побеждал дома – 1:1 с Лейпцигом и 3:3 с Мансити.

Бавария не побеждала в гостях в текущем розыгрыше плей-офф, 0:1 от Лацио и 2:2 с Арсеналом.

Реал Мадрид – Бавария Прогноз

В битве титанов Реал котируется фаворитом, хотя букмекеры не спешат оправлять мадридцев в финал, что вполне оправданно, так как подопечные Анчелотти далеко небезупречны. Ожидаем матча высокого уровня, где многое будет зависеть от реализации моментов. Проходимой здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами.

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