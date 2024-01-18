Братья Бё на вершине. Результаты индивидуальной гонки в Антхольце
На Кубке мира по биатлону в сезоне 2023-24 начался шестой этап, который проходит в итальянском Антхольце. Первым соревнованием стала индивидуальная гонка у мужчин.
Места на вершине заняли братья Бё. На первом месте гонку завершил Йоханес Тингес Бё, который преодолел дистанцию за 37:28,0 минуты и не допустил ни одного промаха на четырех стрельбах. Его старший братья Тарей Бё финишировал вторым. Он проиграл Тингесу 1:36,1 минуты, допустив два промаха. К тройке призеров присоединился Йоханес Кюн. Немецкий биатлонист тоже дважды промахнулся на стрельбе и проиграл Йоханесу Тингесу Бё 1:44,0 минуты.
Более того, в шестерке лучших биатлонистов финишировали четыре норвежца. Йоханес Дале на четвертой строчке, швед Мартин Понсиулома на пятой и еще один представитель Норвегии Ветле Кристенсен, который занял шестое место.
Кубок мира по биталону 2023-24. Шестой этап. Антхольц.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Топ-6:
- Йоханес Тингес Бё
- Тарей Боь
- Йоханес Кюн
- Йоханес Дале
- Мартин Понсиулома
- Ветле Кристенсен
Напомним, вам временную турнирную таблицу Кубка мира по биатлону 2023-24. Также, можете ознакомиться с полным расписанием и результатами гонок.