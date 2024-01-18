Братья Бё на вершине. Результаты индивидуальной гонки в Антхольце

На Кубке мира по биатлону в сезоне 2023-24 начался шестой этап, который проходит в итальянском Антхольце. Первым соревнованием стала индивидуальная гонка у мужчин.

Места на вершине заняли братья Бё. На первом месте гонку завершил Йоханес Тингес Бё, который преодолел дистанцию за 37:28,0 минуты и не допустил ни одного промаха на четырех стрельбах. Его старший братья Тарей Бё финишировал вторым. Он проиграл Тингесу 1:36,1 минуты, допустив два промаха. К тройке призеров присоединился Йоханес Кюн. Немецкий биатлонист тоже дважды промахнулся на стрельбе и проиграл Йоханесу Тингесу Бё 1:44,0 минуты.

Более того, в шестерке лучших биатлонистов финишировали четыре норвежца. Йоханес Дале на четвертой строчке, швед Мартин Понсиулома на пятой и еще один представитель Норвегии Ветле Кристенсен, который занял шестое место.

Кубок мира по биталону 2023-24. Шестой этап. Антхольц.

Индивидуальная гонка. Мужчины.

Топ-6:

Йоханес Тингес Бё Тарей Боь Йоханес Кюн Йоханес Дале Мартин Понсиулома Ветле Кристенсен

This is impressive in these challenging conditions - absolute focus from Johannes Thingnes Boe so far! #biathlon @biathlonantholz pic.twitter.com/nQcMAVpTnJ — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 18, 2024

Напомним, вам временную турнирную таблицу Кубка мира по биатлону 2023-24. Также, можете ознакомиться с полным расписанием и результатами гонок.