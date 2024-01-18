Турнирная таблица Кубка мира по биатлону 2023/2024. Кто на вершине?
Новости биатлона Сегодня, 13:12
Турнирная таблица Кубка мира по биатлону 2023/2024. Кто на вершине?
Сегодня, 14 января, завершился пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2023-24 годов, который проходил в немецком Рупольдинге.
Биатлонисты провели по три женских и мужских старта. Заключительной гонкой этапа стала гонка преследования у женщин и мужчин, по итогам которой изменений претерпел общий зачет.
Промежуточные результаты зачета среди мужчин:
- Бё Йоганес Тингес (Норвегия) - 579 (Норвегия) - 671
- Бё Тарьей (Норвегия) - 593
- Дале Йоханнес (Норвегия) - 589
- Лагрейд Стурла Гольм (Норвегия) - 509
- Стремсхейм Эндре (Норвегия) - 505
- Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) - 452
- Доль Бенедикт (Германия) - 440
- Понсилума Мартин (Швеция) - 404
- Наврат Филлипп (Германия) - 401
- Томмазо Джакомель (Италия) - 389
Промежуточные результаты зачета среди женщин:
- Таннреволдд Ингрид (Норвегия) - 666
- Брезаз-Буше Жюстин (Франция) - 657
- Витоцци Лиза (Италия) - 606
- Эберг Эльвира Эльвира (Швеция) - 541
- Пройсс Франциска (Германия) - 505
- Симон Жулия (Франция) - 497
- Жанмонно Лу (Франция) - 455
- Кноттен Каролине (Норвегия) - 437
- Геки-Гросс Лена (Швейцария) - 409
- Фойгт Ванесса (Германия) - 375
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