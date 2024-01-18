Турнирная таблица Кубка мира по биатлону 2023/2024. Кто на вершине?

Сегодня, 14 января, завершился пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2023-24 годов, который проходил в немецком Рупольдинге.

Биатлонисты провели по три женских и мужских старта. Заключительной гонкой этапа стала гонка преследования у женщин и мужчин, по итогам которой изменений претерпел общий зачет.

Промежуточные результаты зачета среди мужчин:

Бё Йоганес Тингес (Норвегия) - 579 (Норвегия) - 671 Бё Тарьей (Норвегия) - 593 Дале Йоханнес (Норвегия) - 589 Лагрейд Стурла Гольм (Норвегия) - 509 Стремсхейм Эндре (Норвегия) - 505 Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) - 452 Доль Бенедикт (Германия) - 440 Понсилума Мартин (Швеция) - 404 Наврат Филлипп (Германия) - 401 Томмазо Джакомель (Италия) - 389

Промежуточные результаты зачета среди женщин:

Таннреволдд Ингрид (Норвегия) - 666 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) - 657 Витоцци Лиза (Италия) - 606 Эберг Эльвира Эльвира (Швеция) - 541 Пройсс Франциска (Германия) - 505 Симон Жулия (Франция) - 497 Жанмонно Лу (Франция) - 455 Кноттен Каролине (Норвегия) - 437 Геки-Гросс Лена (Швейцария) - 409 Фойгт Ванесса (Германия) - 375