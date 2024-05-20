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"Нам нужно показать зубы", - главный тренер Арсенала о следующем сезоне

Новости футбола 20 мая 2024, 01:50
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"Нам нужно показать зубы", - главный тренер Арсенала о следующем сезоне Фото: https://x.com/FabrizioRomano

Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги этого сезона и высказался о следующем.

По его словам, сейчас они должны остановиться и подумать о том, почему все это происходит, и обо всех решениях, которые приняли, и о прогрессе, которого достигает клуб.

"Нам нужно показать зубы (в следующем сезоне). Если вы действительно хотите победить, то должны сделать еще один шаг вперед, быть очень агрессивными, очень решительными и найти способы быть лучше наших оппонентов", - сказал Артета.

Напомним, что Манчестер Сити после победы над Вест Хэм Юнайтед 3:1 в последнем туре АПЛ 2023/2024 в четвертый раз подряд стал чемпионом Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 91 очко и защитила первую строчку в последнем туре, на которую также претендовал Арсенал. Для Ман Сити этот титул стал четвертым подряд и шестым за последние семь лет. Никому ранее не удавалось выиграть АПЛ четыре раза подряд.

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