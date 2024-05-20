Брест впервые в истории сыграет в Лиге Чемпионов УЕФА

В заключительном туре Лиги 1 Брест поехал в гости к команде Тулуза и смог одержать разгромную победу со счетом 3:0.

В другом матче, Лилль сыграл против Ниццы, эта игра завершилась вничью 2:2, что стало невероятным результатом для команды Брест. Они на два балла обошли Лилль, поднялись на третье место и точно гарантировали себе путевку в Лигу Чемпионов УЕФА.

Mais OUI, OUI, OUI !!! 🔴⚪⚔

Direction la 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 !!! #TonnerreDeBrest ⚡ pic.twitter.com/JTxwX6qY8w — Stade Brestois 29 (@SB29) May 19, 2024

Напомним, что за три тура до конца чемпионата Брест уже гарантировал себе еврокубки. Команда сохранила 3-е место в чемпионате и смогла напрямую квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.

За период с 2009 года по сегодня Брест не занимал позицию выше 11-й в элитном дивизионе.