Брест впервые в истории сыграет в Лиге Чемпионов УЕФА
Новости футбола 20 мая 2024, 02:22Илья Хмельницкий эксперт Dailysports
Фото: https://x.com/SB29
В заключительном туре Лиги 1 Брест поехал в гости к команде Тулуза и смог одержать разгромную победу со счетом 3:0.
В другом матче, Лилль сыграл против Ниццы, эта игра завершилась вничью 2:2, что стало невероятным результатом для команды Брест. Они на два балла обошли Лилль, поднялись на третье место и точно гарантировали себе путевку в Лигу Чемпионов УЕФА.
Напомним, что за три тура до конца чемпионата Брест уже гарантировал себе еврокубки. Команда сохранила 3-е место в чемпионате и смогла напрямую квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.
За период с 2009 года по сегодня Брест не занимал позицию выше 11-й в элитном дивизионе.
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