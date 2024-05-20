"Можем бороться за большие вещи", - тренер Челси о сезоне Премьер-лиги 2023/24

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино подвел итоги сезона Премьер-лиги, который стал для него первым у руля Синих.

На пресс-конференции после игры с Борнмутом аргентинский специалист заявил, что старт сезона был неудачным, но последние несколько месяцев были фантастическими.

"Я считаю то, как мы завершили сезон - это фантастически, и это первый шаг, чтобы сделать что-то важное. Удивительный, потрясающий гол от Кайседо. Я не видел много таких голов, это талант. Мы не тренируем такие ситуации. Начало сезона было тяжелым. Я доволен тем, как мы выступали в последние несколько месяцев. Мы можем бороться за большие вещи", - заявил Почеттино.

Также он добавил, что все в клубе Челси хотят побеждать, хотят быть выше в следующем сезоне, поставить клуб на ту ступеньку, на которую он заслуживает.

Напомним, что Челси принимал Борнмут в рамках последнего матча сезона на своем стадионе. Победа со счетом 2:1 гарантировала лондонской команде шестое место, а с ним и путевку в еврокубки на следующий сезон.

К слову, Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги этого сезона и высказался о следующем.