Орландо Пайретс – Чиппа Юнайтед прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-1,0) Коэф.: 1.65 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 17-го тура южноафриканской Премьер-Лиги будет сыгран в среду в Йоханнесбурге, где на арене "Орландо Стейдиум" местный Орландо Пайретс примет Чиппу Юнайтед. На выходных команды провели матч в рамках Кубка ЮАР, в котором Орландо Пайретс оформили победу со счётом 3:1. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Орландо Пайретс

«Пираты с Орландо» ведут борьбу за призовые места и на текущий момент занимают третье место в южноафриканской Премьер-лиге. В 26-ти турах Орландо Пайретс набрали 46 очков, тогда как от первой позиции подопечных Хосе Ривейро отделяет 16 очков. Орландо Пайретс, стоит отметить, в последних турах выглядит очень мощно.

К примеру, в последнем туре "Пираты с Орландо" обыграли на выезде со счётом 2:0 Кейптаун Сити. Эта победа стала шестой кряду для команды из Орландо во всех турнирах, тогда как не проигрывают "Пираты" вот уже в семи матчах. Отметим также, что в родных стенах Орландо Пайретс в 12-ти встречах оформил 8 побед, проиграв лишь в двух случаях.

Чиппа Юнайтед

"Чилли Бойз" проводят крайне неоднозначный сезон, чередуя удачные серии с откровенно провальными. На текущий момент Чиппа Юнайтед занимает лишь 10-е место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги, набрав в 26-ти поединках 32 балла. В рамках предыдущего тура Чиппа Юнайтед принимали в родных стенах Мороку Свэллоуз, открыли счёт в этом матче, однако не удержали результат и уступили со счётом 1:2.

После поединка в чемпионате последовал домашний матч в Кубке против Орландо Пайретс, в котором команда уступила со счётом 1:3. Это поражение стало уже третьим кряду для "Чилли Бойз", тогда как перед этим Чиппа Юнайтед оформили четыре победы подряд. На выезде «Чилли Бойз» в 12-ти поединках оформили только три победы, проиграв при этом в шести случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге команды сыграли вничью 1:1 на поле Чиппы Юнайтед

В пяти крайних поединках в этом противостоянии лишь в трёх случаях сыграла ставка на «Обе забьют»

У Орландо Пайретс была домашняя серия из 8-ми побед кряду, однако в последних двух встречах Чиппа Юнайтед смогла сыграть вничью и оформить выездную победу

Орландо Пайретс – Чиппа Юнайтед прогноз

Несмотря на последние личные встречи на поле Орландо Пайретс, именно хозяева идут фаворитами у букмекеров. И это очевидно, стоит просто посмотреть на таблицу. Считаем, что «Пираты из Орландо» выиграют этот матч как минимум в два мяча. Наша ставка «Победа Орландо Пайретс с форой (-1.0)» с коэффициентом 1.65.

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