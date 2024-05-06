Реал Мадрид – Бавария прогноз и ставки на матч 8.05.2024 года

Прогноз на матч Победа Реал Мадрид или Ничья и Тотал Больше 2,5 Коэф.: 2.08 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Ответный полуфинальный поединок в рамках Лиги чемпионов между мадридским Реалом и мюнхенской Баварией будет сыгран в среду вечером на легендарном "Сантьяго Бернабеу". Первый матч этих команд в Мюнхене завершился со счётом 2:2. Чего ждать от поединка в Мадриде? Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Реал Мадрид

"Сливочные" уверенно разобрались с Кадисом на минувших выходных, отправив в ворота соперника три безответных мяча. При этом победа Жироны в домашней игре с Барселоной позволила команде Карло Анчелотти оформить очередное чемпионство в Испании. Стоить признать, Реал провёл этот розыгрыш Ла Лиги практически на одном дыхании.

В 34-х турах "бланкос" оформили 27-мь побед, проиграв при этом лишь в одном матче. Некоторое время конкуренцию столичной команде оказывала сенсационная Жирона, однако в итоге "красно-белые" не смогли удержать темп. В Мюнхене "сливочные" открыли первыми счёт, однако позволили отыграться хозяевам в начале второго тайма. В итоге свести матч к ничейному результату удалось благодаря точному удару Винисиуса с 11-метровой отметки.

Бавария

"Гордость Юга" провалила сезон в Бундеслиге и позволила впервые за много лет свергнуть себя с трона леверкузенскому Байеру. Впрочем, дело даже не в том, что Бавария играла плохо. Просто Байер выдал феноменальную серию, которую даже Бавария перебить не смогла.

На выходных Бавария гостила в Штутгарте, где проиграла со счётом 1:3 местной одноимённой команде. Команда Томаса Тухеля пропустила первой на 29-й минуте, однако смогла сравнять счёт до перерыва. А вот на два точных удара на 83-й и 90+3 минуте ответить Бавария уже не смогла. Это поражение стало 7-м для баварцев в текущем розыгрыше Бундеслиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Реал не проигрывает в основное время с конца сентября 2023 года

Последний раз команды играли в рамках полуфинала Лиги чемпионов весной 2018 года, когда Реал прошёл дальше за счёт выездной победы

В последних 6-ти поединках в этом противостоянии на «Сантьяго Бернабеу» лишь однажды не сыграла ставка на «Обе забьют»

Реал Мадрид – Бавария прогноз

Реал Мадрид домашняя команда и букмекеры верят в победу «сливочных». На победу команды Карло Анчелотти дают котировки на уровне 1.99. Учитывая, что это полуфинал, предлагаем взять здесь «Реал Мадрид не проиграет и Тотал больше 2.5» с коэффициентом 2.08.

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