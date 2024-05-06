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Бешикташ – Анкарагюджю прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Бешикташ - Анкарагюджю прогноз Фото: bjk.com.tr / Автор неизвестен
Бешикташ Бешикташ
Кубок Турции 07 мая 2024, 13:30 Бешикташ - Анкарагюджю
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- : -
Турция,
Анкарагюджю Анкарагюджю
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Бешикташ
Коэф.: 1.8
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Ответный полуфинальный поединок Кубка Турции состоится во вторник вечером в Стамбуле, где на арене "Водафон Парк" местный Бешикташ примет Анкарагюджю. Первый матч этих команд в столице Турции завершился со счётом 0:0. Удастся ли Бешикташу обыграть соперника в родных стенах? Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на этот матч.

Бешикташ

«Чёрные орлы» не смогли продемонстрировать свою лучшую игру в текущем сезоне и вместо гонки за чемпионство, ведут борьбу лишь за еврокубковые места. На минувших выходных команда Фернанду Сантуша в чемпионате со счётом 3:2 обыграла в родных стенах Ризеспор. Победу хозяевам в этом матче принёс точный удар Джо Воррелла на 7-й компенсированной минуте. После 35-ти сыгранных туров Бешикташ занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Отставание от четвёртой строчки, которую занимает Башакшехир, составляет всего одно очко, а вот до третьего места - 4 пункта.

Анкарагюджю

Столичный клуб проводит откровенно слабый сезон, ведь на текущий момент занимает только 14-е место в турнирной таблице Суперлиги. В 35-ти поединках Анкарагюджю набрал 39 очков, оформив победы только в 8-ми матчах. Отрыв подопечных Эмре Белёзоглу от зоны вылета всего четыре балла. На выходных Анкарагюджю провёл домашний матч против Аланьяспор и не досчитался очков, сыграв вничью 1:1. При этом забив первыми уже на 10-й минуте, столичный клуб пропустил с пенальти на 90+5 минуте.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В рамках чемпионата Анкарагюджю отобрал очки у Бешикташа дома, сыграв вничью 1:1, однако проиграл поединок в Стамбуле – 0:2
  • Только в трёх встречах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Бешикташ не проигрывает дома этому сопернику с февраля 2002 года, в 17-ти матчах лишь раз сыграв вничью

Бешикташ – Анкарагюджю прогноз

Очевидно, что «чёрные орлы» явные фавориты в этой паре, однако на победу Бешикташа дают очень неплохой коэффициент в районе 1.80. Предлагаем взять в этом матче «Победа Бешикташа».

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Прогноз на матч Победа Бешикташ
Коэф.: 1.8
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