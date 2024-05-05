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Болтон – Барнсли прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Болтон - Барнсли прогноз Фото: bwfc.co.uk / Автор неизвестен
Болтон Болтон
Первая лига Англия 07 мая 2024, 15:00 Болтон - Барнсли
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Англия, Bolton, University of Bolton Stadium
Барнсли Барнсли
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Болтон
Коэф.: 1.7
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Ответный полуфинальный поединок плей-офф за повышение в классе в Первой Лиге будет сыгран во вторник вечером на арене «Тафшит Коммьюнити», где местный Болтон примет Барнсли. Первый матч этих команд завершился выездной победой Болтона со счётом 3:1. Удастся ли Бернсли вернуться в игру? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Болтон

"Странники" провели отличный сезон и заслуженно финишировали на третьей строчке в Первой Лиге. В 46-ти турах Болтон уступил только в девяти матчах и это второй результат в дивизионе вслед за Портсмутом. От второй строчки, которая давала право на прямую путёвку в Чемпионшип, команду Иана Эватта отделило в итоге пять баллов. В пяти последних турах регулярного сезона Болтон оформил две победы при трёх ничейных исходах. Что касается домашней статистики, то в родных стенах "странники" являются лучшей командой Лиги. В 23-х матчах Болтон оформил 15-ть побед при всего трёх поражениях.

Барнсли

В отличие от соперника "дворняги" заметно просели в концовке сезона и до последнего тура их участие в плей-офф было под вопросом. Так, в пяти последних турах Барнсли взял только два очка за счёт ничейных исходов, проиграв при этом трижды. В итоге основного конкурента в лице Линкольна "дворняги" обогнали всего на два балла. Если бы у Линкольна в последнем туре соперником был не Портсмут, а кто-то из второй части таблицы, то вполне вероятно, что именно Линкольн бы сыграл в плей-офф. Собственно, то что у Барнсли сейчас не всё гладко с игрой и показал первый матч против Болтона.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В двух матчах текущего сезона команды сыграли вничью – 1:1 на поле Болтона и 2:2 на поле «дворняг»
  • В 4-х матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В 4-х последних матчах на поле Болтона была зафиксирована ничья при одной победе Барнсли

Болтон – Барнсли прогноз

Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам поля, оценивая победу Болтона коэффициентом 1.70. Считаем, что «странники» вновь обыграют Барнсли, так что наша ставка «Победа Болтона».

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Прогноз на матч Победа Болтон
Коэф.: 1.7
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