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Оснабрюк – Шальке прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Оснабрюк - Шальке-04 прогноз Фото: https://www.noz.de/ Автор неизвестен
Оснабрюк Оснабрюк
Вторая Бундеслига Германия 07 мая 2024, 12:30 Оснабрюк - Шальке-04
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Германия, Osnabruck, Stadium at the Bremer Brucke
Шальке-04 Шальке-04
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.53
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100$
БетВиннер 4.65
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В рамках 32 тура второй Бундеслиги, свою встречу проведут Оснабрюк – Шальке. Прогноз на предстоящую битву составлен экспертами Dailysports.

Оснабрюк

Этот сезон Оснабрюк откровенно провалил, команда идет последней в чемпионате, отставание от 16-й строчки составляет 7 очков, при этом есть игра в запасе, но осталось провести всего три матча. Шансы остаются на спасение только теоретические, на практике все понимают, что клубу не сохранить прописку в дивизионе.

В последнем туре команда сыграла 1:1 в гостях против Магдебурга, чем продолжила свою серию без побед до трех матчей, за этот период удалось набрать всего один балл. Никакого рывка на финише от Оснабрюка не ждут, футболисты и сами наверняка смирились с понижением в классе.

Шальке

«Кобальтовые» в этом сезоне не оправдали ожиданий в этом сезоне, команда идет только 12-й в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. Пока Шальке даже не гарантировал себе место в дивизионе на следующий сезон, но с этим не должно возникнуть проблем.

В последнем туре команда расписала мировую дома против Фортуны Дюссельдорф – 1:1, чем довела свою серию без поражений до пяти встреч, за этот период была всего одна победа. Задача на сезон явно не выполнена, ведь Шальке наверняка мечтает о возвращении в элитный дивизион.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В очном противостоянии первого круга не было интриги, Шальке одержал уверенную победу дома со счетом 4:0.
  • На своем поле Оснабрюк играет плохо, 3 победы, 7 поражений и пять ничьих.
  • Шальке пока худшая выездная команда чемпионата, всего две победы, 3 ничьи и 10 поражений.

Оснабрюк – Шальке Прогноз

В этой паре гости котируются фаворитами, это объясняется тем, что Шальке выше в турнирной таблице, а также находится в лучшей форме. Ожидаем сложной битвы для обоих соперников, гости должны быть ближе к успеху, но все-таки мы ставим на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.53
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БетВиннер 4.65
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