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Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону

Новости биатлона Сегодня, 13:36
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону Фото: https://twitter.com/biathlonworld

На Чемпионате мира по биатлону прошла вторая гонка турнира. В пятницу, 9 февраля, состоялась женская эстафетная гонка.

И, довольно неожиданно, на вершине только французские биатлонистки. Первое место завоевала Жулия Симон, которая прошла дистанцию за 20:07,5 минуты и не использовала ни одного дополнительного патрона. На втором месте Жустин Брезаз-Буше, которая отстала на 4,9 секунды и использовала один патрон дополнительный.

Тройку лидеров замкнула также французская биатлонистка Лу Жанмоно. Она также однажды промахнулась на стрельбе и проиграла чемпионке 40,8 секунды. Кроме этого, на четвертом месте также представительница Франции - Софи Шофо. Она проиграла 44,2 секунды и один раз промахнулась на стрельбе.

Чемпионат мира по биатлону. Женская эстафета

Топ-6:

  1. Жюлия Симон (Франция, 0+0) 20:07.5
  2. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0) +4.9
  3. Лу Жанмонно (Франция, 0+1) +40.8
  4. Софи Шово (Франция, 1+0) +44.2
  5. Байба Бендика (Латвия, 0+1) +46.5
  6. Франциска Пройсс (Германия, 0+1) +1:05.3

Напомним, что на турнире уже прошла смешанная эстафета. Золото в этой дисциплине завоевала сборная Франции, которая преодолела дистанцию за 1:09:24,4 часа. Они одержали победу несмотря на девять промахов на огневых рубежах и один круг штрафа.

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