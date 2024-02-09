Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону
На Чемпионате мира по биатлону прошла вторая гонка турнира. В пятницу, 9 февраля, состоялась женская эстафетная гонка.
И, довольно неожиданно, на вершине только французские биатлонистки. Первое место завоевала Жулия Симон, которая прошла дистанцию за 20:07,5 минуты и не использовала ни одного дополнительного патрона. На втором месте Жустин Брезаз-Буше, которая отстала на 4,9 секунды и использовала один патрон дополнительный.
Тройку лидеров замкнула также французская биатлонистка Лу Жанмоно. Она также однажды промахнулась на стрельбе и проиграла чемпионке 40,8 секунды. Кроме этого, на четвертом месте также представительница Франции - Софи Шофо. Она проиграла 44,2 секунды и один раз промахнулась на стрельбе.
Чемпионат мира по биатлону. Женская эстафета
Топ-6:
- Жюлия Симон (Франция, 0+0) 20:07.5
- Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0) +4.9
- Лу Жанмонно (Франция, 0+1) +40.8
- Софи Шово (Франция, 1+0) +44.2
- Байба Бендика (Латвия, 0+1) +46.5
- Франциска Пройсс (Германия, 0+1) +1:05.3
Напомним, что на турнире уже прошла смешанная эстафета. Золото в этой дисциплине завоевала сборная Франции, которая преодолела дистанцию за 1:09:24,4 часа. Они одержали победу несмотря на девять промахов на огневых рубежах и один круг штрафа.