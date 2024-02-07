На Чемпионате Мира по биатлону появился новый чемпион смешанной эстафеты

В среду, 7 февраля, начался Чемпионат Мира по биатлону-2024. Турнир проходит в чешском Нове Место. Первой гонкой стала смешанная этсафета.

Золото в этой дисциплине завоевала сборная Франции, которая преодолела дистанцию за 1:09:24,4 часа. Они одержали победу несмотря на девять промахов на огневых рубежах и один круг штрафа. На второй строчке сборная Норвегии, которая проиграла 45,2 секунды чемпионам и использовала восемь дополнительных патронов. Тройку лидеров замкнула Швеция. Шведские биатлонисты допустили десять промахов на стрельбе и проиграли 1:01,7 минуты Франции.

Впервые с 2019 года в биатлоне сменились чемпионы мира в смешанной эстафете. После четырех подряд золотых наград Норвегии соревнования в Новом Месте, несмотря на круг штрафа, выиграла французская сборная в составе: Эрика Перро, Кантена Фийона-Майе, Жюстин Бреза-Буше и Жюльи Симон.

Чемпионат Мира по биатлону 2024.

Смешанная эстафета.

Топ-3: