EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Барселона – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Барселона – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Барселона - Олимпиакос прогноз Фото: https://www.eurohoops.net/ Автор неизвестен
Барселона Барселона
Евролига 08 мая 2024, 15:00 Барселона - Олимпиакос
Барселона, Palau Blaugrana
Олимпиакос Олимпиакос
Прогноз на матч Победа Барселона
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Вариантов для ставок 8 мая будет мало, поэтому стоит обратить внимание на Евролигу, где свою встречу проведут Барселона – Олимпиакос. Прогноз на встречу упомянутых клубов составлен экспертами Dailysports.

Барселона

В этом сезоне Барселона не может похвастаться высоким уровнем стабильности, хотя даже этого хватило для четвертого в регулярном чемпионате Евролиги. Для попадания в «финал четырех» надо пройти сильного и опытного соперника, может успокаивать тот факт, что решающая битва пройдет дома.

Каталонцы не сильно рвутся в бой и в испанском чемпионате, там они пока третьи, этого вполне достаточно для попадания в плей-офф, а там уже нужно показывать свой максимум. Барселона вела 2:1, в серии, но в четвертом матче проиграла с разницей 34 очка, только один игрок сумел набрать 10 баллов в той встрече, другие набрали меньше.

Олимпиакос

В регулярном чемпионате Евролиги Олимпиакос финишировал пятым, хотя имел такой же процент побед, как и у Барселоны, отстали от соперника по дополнительным показателям. Команда сумела проявить характер, когда уступала в этой серии 1:2, ведь удалось выиграть четвертую встречу на своем паркете со счетом 92:58.

Такой клуб ставит перед собой цель не просто попасть в «финал четырех», а постарается бороться за титул, хотя будет сложно. В греческом чемпионате Олимпиакос идет вторым, выше только главный и фактический единственный конкурент Панатинаикос. Играть решающий матч в чужом логове сложно, но выиграть все-таки реально.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Уже легко понять, что счет в этой серии 2:2, поэтому вся интрига перенеслась на пятую встречу.
  • Каталонцы сильны на своем паркете, 16 побед при трех поражениях в текущем сезоне Евролиги.
  • Олимпиакос относительно неплохо играл в гостях, 10 побед при девяти поражениях.

Барселона – Олимпиакос Прогноз

На бумаге хозяева небольшие фавориты, хотя вполне очевидно, что нас ожидает противостояние сильных и опытных команд. В таком матче интрига будет храниться до последних секунд, так что скучно однозначно не будет. Мы рискнем сделать ставку на чистую победу Барселоны.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Барселона
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Аль-Ахли - Эль-Иттихад Эль-Сакандари прогноз Премьер-лига Египет Сегодня, 12:00 Аль-Ахли — Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Аль-Ахли Коэф.: 1.54 Эль-Иттихад Эль-Сакандари Рекомендуем Мелбет
Оснабрюк - Шальке-04 прогноз Вторая Бундеслига Германия Сегодня, 12:30 Оснабрюк – Шальке прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Оснабрюк Коэф.: 1.53 Шальке-04 Сделать ставку БетВиннер
Бешикташ - Анкарагюджю прогноз Кубок Турции Сегодня, 13:30 Бешикташ – Анкарагюджю прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Бешикташ Коэф.: 1.8 Анкарагюджю Сделать ставку Мелбет
Суперспорт Юнайтед - Сехухуне Юнайтед прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 13:30 Суперспорт Юнайтед – Сехухуне прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Суперспорт Юнайтед Коэф.: 1.69 Сехухуне Юнайтед Рекомендуем Мелбет
Кейптаун Сити - Сваллоус прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 13:30 Кейптаун Сити – Сволловс прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Кейптаун Сити Коэф.: 1.74 Сваллоус Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 04:25 Усик рассказал, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри Новости футбола Сегодня, 04:24 Легенды Манчестер Юнайтед считают, что время тен Хага подошло к концу и уже нашли ему замену Новости тенниса Сегодня, 04:17 Тренер именитой теннисистки рассказал о ее проблемах в игре на грунте Новости бокса Сегодня, 04:02 IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри Новости тенниса Сегодня, 03:56 Пятая ракетка мира заявила, что может пропустить Ролан Гаррос 2024 Новости баскетбола Сегодня, 03:55 Звезда Сан-Антонио Спёрс Виктор Вембаньяма получил награду Новичок года НБА 2023-24 Новости бокса Сегодня, 03:23 Стала известна дата реванша между Фьюри и Усиком. Нас ждет еще один мегафайт в этом году Новости футбола Сегодня, 03:06 Милан готов побить свой трансферный рекорд ради молодого таланта РБ Лейпциг Новости снукера Сегодня, 02:32 В это раз он победил. Кайрен Уилсон стал новым чемпионом мира по снукеру Новости бейсбола Сегодня, 02:05 МЛБ регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Аль-Ахли — Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Оснабрюк – Шальке прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Бешикташ – Анкарагюджю прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Суперспорт Юнайтед – Сехухуне прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Кейптаун Сити – Сволловс прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Кайзер Чифс – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Кейптаун Сити – Морока Свэллоуз прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Панатинаикос – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Болтон – Барнсли прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня ПСЖ – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года