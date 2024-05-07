Барселона – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года
Вариантов для ставок 8 мая будет мало, поэтому стоит обратить внимание на Евролигу, где свою встречу проведут Барселона – Олимпиакос. Прогноз на встречу упомянутых клубов составлен экспертами Dailysports.
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Барселона
В этом сезоне Барселона не может похвастаться высоким уровнем стабильности, хотя даже этого хватило для четвертого в регулярном чемпионате Евролиги. Для попадания в «финал четырех» надо пройти сильного и опытного соперника, может успокаивать тот факт, что решающая битва пройдет дома.
Каталонцы не сильно рвутся в бой и в испанском чемпионате, там они пока третьи, этого вполне достаточно для попадания в плей-офф, а там уже нужно показывать свой максимум. Барселона вела 2:1, в серии, но в четвертом матче проиграла с разницей 34 очка, только один игрок сумел набрать 10 баллов в той встрече, другие набрали меньше.
Олимпиакос
В регулярном чемпионате Евролиги Олимпиакос финишировал пятым, хотя имел такой же процент побед, как и у Барселоны, отстали от соперника по дополнительным показателям. Команда сумела проявить характер, когда уступала в этой серии 1:2, ведь удалось выиграть четвертую встречу на своем паркете со счетом 92:58.
Такой клуб ставит перед собой цель не просто попасть в «финал четырех», а постарается бороться за титул, хотя будет сложно. В греческом чемпионате Олимпиакос идет вторым, выше только главный и фактический единственный конкурент Панатинаикос. Играть решающий матч в чужом логове сложно, но выиграть все-таки реально.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Уже легко понять, что счет в этой серии 2:2, поэтому вся интрига перенеслась на пятую встречу.
- Каталонцы сильны на своем паркете, 16 побед при трех поражениях в текущем сезоне Евролиги.
- Олимпиакос относительно неплохо играл в гостях, 10 побед при девяти поражениях.
Барселона – Олимпиакос Прогноз
На бумаге хозяева небольшие фавориты, хотя вполне очевидно, что нас ожидает противостояние сильных и опытных команд. В таком матче интрига будет храниться до последних секунд, так что скучно однозначно не будет. Мы рискнем сделать ставку на чистую победу Барселоны.
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