Франция впервые в истории выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону

Сборная Франции выиграла эстафетную гонку среди женщин на Чемпионате мира по биатлону 2024, который в эти дни проходит в Чехии.

Француженки стали единственными из топ-6, кто финишировал с двумя кругами штрафа. Однако это не помешало им приехать первыми с отрывом в 38 секунд от ближайших преследовательниц.

В тройку призерок также попали сборные Швеции и Германии. Норвегия, которая шесть раз выигрывала “золото” в женской эстафете на Чемпионате мира, показала только десятый результат.

Отметим, что эта победа стала для Франции первой в истории. Ранее француженки ни разу не побеждали в женской эстафете на Чемпионатах мира.

Добавим, что на текущем Чемпионате мира французская сборная показывает доминантные результаты - это уже пятое чемпионство на текущем соревновании. Ранее Жулья Симон выиграла “золото” в спринте и пасьюте, а в командных соревнованиях Франция выиграла смешанную эстафету и сингл-микст.