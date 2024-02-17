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Франция впервые в истории выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону

Новости биатлона Сегодня, 09:26
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Франция впервые в истории выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону Фото: twitter.com/FedFranceSki / Автор неизвестен

Сборная Франции выиграла эстафетную гонку среди женщин на Чемпионате мира по биатлону 2024, который в эти дни проходит в Чехии.

Француженки стали единственными из топ-6, кто финишировал с двумя кругами штрафа. Однако это не помешало им приехать первыми с отрывом в 38 секунд от ближайших преследовательниц.

В тройку призерок также попали сборные Швеции и Германии. Норвегия, которая шесть раз выигрывала “золото” в женской эстафете на Чемпионате мира, показала только десятый результат.

Отметим, что эта победа стала для Франции первой в истории. Ранее француженки ни разу не побеждали в женской эстафете на Чемпионатах мира.

Добавим, что на текущем Чемпионате мира французская сборная показывает доминантные результаты - это уже пятое чемпионство на текущем соревновании. Ранее Жулья Симон выиграла “золото” в спринте и пасьюте, а в командных соревнованиях Франция выиграла смешанную эстафету и сингл-микст.

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