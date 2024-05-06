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Голден Эрроуз – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Голден Эрроуз - Мамелоди Сандаунс прогноз Фото: sundownsfc.co.za / Автор неизвестен
Голден Эрроуз Голден Эрроуз
Премьер-лига ЮАР 08 мая 2024, 13:30 Голден Эрроуз - Мамелоди Сандаунс
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Южно-Африканская Республика,
Мамелоди Сандаунс Мамелоди Сандаунс
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1,0)
Коэф.: 1.6
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Один из поединков перенесённого 17-го тура Южноафриканской Премьер-Лиги состоится в Дурбане, где на "Sugar Ray Xulu Stadium" местный Голден Эрроуз примет лидера в лице Мамелоди Сандаунз. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Голден Эрроуз

Команда Вусумузи Вилакази в последних поединках серьёзно разочаровывает поклонников. Так, в последнем матче Голден Эрроуз уступили в выездном противостоянии со счётом 0:3 Стелленбошу. При этом хозяева тотально доминировали на поле и, например, нанесли 15 ударов по воротам против одного удара у Голден Эрроуз. Этот матч продлил безвыигрышную серию команды до пяти поединков - три ничейных результата при двух поражениях. В итоге клуб из Дурбана свалился на 11-е место в турнирной таблице и уже стоит посматривать на зону вылета, которая всего в 9-ти очках позади.

Мамелоди Сандаунз

Команда Рулани Моквены подходит к матчу против Голден Эрроуз после выездной победы в рамках полуфинальной стадии Кубка Южной Африки над Стелленбошем. Отметим, что "Сандаунз" тотально доминировали на поле и итоговый результат 2:1 не полностью отражает этот перевес. В Премьер-Лиге подопечные Рулани Моквены уверенно занимают первое место, опережая ближайшего соперника в лице Стелленбоша на 13-ть очков. Добавим также, что в чемпионате ЮАР Мамелоди Сандаунз ещё не проигрывали, оформив в 24-х матчах 19-ть побед.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Мамелоди Сандаунз оформил домашнюю победу со счётом 4:0 над Голден Эрроуз
  • В 4-х последних матчах трижды сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • В 6-ти крайних поединках в этом противостоянии 4 раза сыграла ставка на «Обе забьют»

Голден Эрроуз – Мамелоди Сандаунз прогноз

Очевидно, что фаворит в этом матче более чем очевиден. Однако и котировки на победу Мамелоди Сандаунз откровенно низкие – в районе 1.41. Предлагаем взять в этом матче «Победу Мамелоди Сандаунз с форой (-1.0)» с коэффициентом 1.60.

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Прогноз на матч П2(-1,0)
Коэф.: 1.6
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