Галатасарай «бесплатно выкупил» арендованного игрока

После перехода из Аякса в Челси летом 2020 года Хакиму Зиешу не удалось как следует показать, после чего марокканец в поиске лучшей судьбы для себя на правах аренды перешел в Галатасарай. И, кажется, туркам вингер пришёлся по душе.

Бен Джейкобс сообщил, что Зиеш останется в Галатасарае на правах, как это назвал турецкий клуб «бесплатного выкупа» после того, как обязательство его выкупа было активировано. Инсайдер подчеркивает, что это довольная сложная опция выкупа, так как Челси всё равно сможет заработать на различных бонусах.

На каких именно – пока остаётся загадкой, но известно, что с постоянным переходом зарплата Зиеша упадет с 3,6 до 2,9 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 31-летний марокканский вингер провел за Галатасарай 21 матч, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.