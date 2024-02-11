Симон снова на вершине. Результаты женской гонки преследования на Чемпионате мира

Сегодня в чешском Нове-Место-на-Мораве прошла женская гонка преследования в рамках Чемпионата мира по биатлону.

После триумфа в спринтерском забеге победу снова праздновала Джулия Симон. Лучшая биатлонистка прошлого сезона потратила чуть менее получаса времени на преодоление всей дистанции. Француженка допустила один промах на четырех огневых рубежах.

Также с одним неточным выстрелом гонку завершила Лиза Виттоцци, но итальянка заметно уступала Симон ходом. Третье место за еще одной француженкой Жюстин Бреза-Буше.

Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины. 10 км

Джулия Симон (Франция) – 29.54,8 (0+1+0+0) Лиза Виттоцци (Италия) – 46,3 (0+0+0+1) Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 49,3 (0+1+2+1) Софи Шово (Франция) – 57,6 (0+1+1+1) Ханна Эберг (Швеция) – 1.16,6 (0+0+2+0) Франциска Пройс (Германия) – 1.24,7 (0+0+1+0)

Немного позже свою гонку преследования проведут и мужчины. Начало забега запланировано на 17:05 по центрально европейскому времени.