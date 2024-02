Симон снова на вершине. Результаты женской гонки преследования на Чемпионате мира

And THAT'S how you defend your World Championship title!



Bravo, Julia Simon 🎉



Follow along on the IBU App 📲 https://t.co/XE92Vabx43

Or watch live on @eurovisionsport 🎥 https://t.co/SLLUKpfnOl#biathlon | @biathlonNMNM pic.twitter.com/jOPUDpVzRj

— International Biathlon Union (@biathlonworld) February 11, 2024