Норвежцы снова на вершине. Результаты смешанной эстафеты в Антхольце

Сегодня, 20 января, в итальянском Антхольце состоялись эстафетные гонки в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. О результатах одиночно смешанной эстафеты мы сообщали ранее, а сейчас завершилась классическая смешанная эстафета.

Победителями гонки довольно прогнозируемо стала сборная Норвегии (Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и братья Бё). Норвежцы потратили восемь дополнительных патронов, но как обычно были лучшими по скорости на трассе. Итальянцы (Вирер, Виттоцци, Биона, Джакомель) стали единственной командой, которая до последнего боролась за золото, но уступила 22 секунды. Третье место на подиуме за шведами (Магнуссон, Эльвира Эберг, Нелин, Понсилуома).

Take a bow 🥳



A tremendous final standing shooting by Johannes Thingnes Boe sealed the Mixed Relay victory for Norway ahead of an impressive Italian team 💪#biathlon pic.twitter.com/07xCbfze7N — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 20, 2024

Кубок мира. 6-й этап. Антхольц-Антерсельва. Смешанная эстафета

Норвегия — 1:04:36.3 Италия +22.3 Швеция +1:07.8 Швейцария +1:20.6 Франция +1:33.5 Чехия +2:16.6

Завтра в Антхольце заключительный день соревнований. В этот день состоятся гонки с массовым стартом. Мужчины выйдут на трассу в 12:30, а начало женской гонки запланировано на 14:45 по центрально европейскому времени.

После этого этапа спортсмены будут иметь двухнедельный отдых и отправятся на Чемпионат мира в Чехию, который стартует 7 февраля.