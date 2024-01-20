Немцы обошли Норвегию. Результаты одиночной смешанной эстафеты на Кубке мира по биатлону
Новости биатлона Сегодня, 08:20
Фото: аккаунт @biathlonworld в Х/Автор неизвестен
В Антхольц-Антерсельве, Италия, продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону.
После двух индивидуальных гонок, которые состоялись позавчера и вчера, нас ждут две эстафеты.
В первом состязании дня нас ждала смешанная одиночная эстафета.
Первыми к финишу пришли представители сборной Германии. Они сумели опередить Норвегию на 11,2 секунды допустив лишь одну ошибку при стрельбе.
У норвежцев восемь промахов и отрыв от Австрии, которая на третьем месте, 17,1 секунды.
Всего к финишу пришли представители девятнадцати команд, остальные шесть стали круговыми и не сумели закончить данное состязание.
Кубок мира по биатлону
Шестой этап
Антхольц-Антерсельв, Италия
Одиночная смешанная эстафета
- Германия (Ванесса Фогт, Юстус Штрелов) (0 штрафных кругов+1 промах) 38.58,0
- Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Ветле Шоста Кристиансен) (0+8) +11,2
- Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) (0+4) +28,3
- Италия (1+6) +37,9
- Латвия (1+6) +39,1
- Финляндия (0+7) +41,4
- Франция (2+10) +1.00,1
- Эстония (1+9) +1.05,8
- США (2+7) 1.09,5
- Украина (0+6) 1.09,9
Напомним, что сегодня еще состоится смешанная эстафета.
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