Немцы обошли Норвегию. Результаты одиночной смешанной эстафеты на Кубке мира по биатлону

В Антхольц-Антерсельве, Италия, продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону.

После двух индивидуальных гонок, которые состоялись позавчера и вчера, нас ждут две эстафеты.

В первом состязании дня нас ждала смешанная одиночная эстафета.

Первыми к финишу пришли представители сборной Германии. Они сумели опередить Норвегию на 11,2 секунды допустив лишь одну ошибку при стрельбе.

Wahnsinns-performance by the Justus Strelow and Vanessa Voigt who win the Single Mixed Relay in Antholz 🤯 - the first victory for Germany in this format!#biathlon @biathlonantholz pic.twitter.com/uh0g59tYjH — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 20, 2024

У норвежцев восемь промахов и отрыв от Австрии, которая на третьем месте, 17,1 секунды.

Всего к финишу пришли представители девятнадцати команд, остальные шесть стали круговыми и не сумели закончить данное состязание.

Кубок мира по биатлону

Шестой этап

Антхольц-Антерсельв, Италия

Одиночная смешанная эстафета

Германия (Ванесса Фогт, Юстус Штрелов) (0 штрафных кругов+1 промах) 38.58,0 Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Ветле Шоста Кристиансен) (0+8) +11,2 Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) (0+4) +28,3 Италия (1+6) +37,9 Латвия (1+6) +39,1 Финляндия (0+7) +41,4 Франция (2+10) +1.00,1 Эстония (1+9) +1.05,8 США (2+7) 1.09,5 Украина (0+6) 1.09,9

An incredible first competition with a fantastic podium! Glückwunsch² & Gratulerer 💥😎



🥇🇩🇪 Voigt - Strelow

🥈🇳🇴 Tandrevold - Christiansen

🥉🇦🇹 Hauser - Eder



📷Manzoni/NordicFocus #biathlon pic.twitter.com/F8dZIRHRoO — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 20, 2024

Напомним, что сегодня еще состоится смешанная эстафета.