Легрейд вырвал победу на финишном отрезке! Результаты мужского спринта на Чемпионате мира
Новости биатлона Сегодня, 12:57
Фото: biathlonworld.com/ Автор неизвестен
В Чехии несколько дней назад стартовал Чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 10 февраля, прошла мужская спринтерская гонка.
Лучшее время показал норвежец Стурла Легрейд, который в гонках Кубка мира этого сезона максимум поднимался на вторую строчку. Спортсмен преодолел 10-километровую дистанцию за 25 минут и 23 секунды, а при стрельбе не допустил ни одного промаха.
Компанию Легрейду на подиуме составили два его соотечественника: Йоханнес Тиннес Бё и Ветле Шостад Кристиансен. Топ-10 лучших биатлонистов по итогам гонки:
Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Спринт. 10 км
- Стурла Легрейд (Норвегия) — 25:23.9
- Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия) +3.5
- Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +18.6
- Эрик Перро (Франция) +28.9
- Себастьян Самуэльссон (Швеция) +36.6
- Тарьей Бё (Норвегия) +37.5
- Йоханнес Дале (Норвегия) +38.2
- Кентен Фийон-Майе (Франция) +40.7
- Эмильен Жаклен (Франция) +55.4
- Мартин Понсилуома (Швеция) +1:03.3
Добавим, что завтра, 11 февраля, на Чемпионате мира состоятся гонки преследования и у мужчин, и у женщин.
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