Легрейд вырвал победу на финишном отрезке! Результаты мужского спринта на Чемпионате мира

В Чехии несколько дней назад стартовал Чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 10 февраля, прошла мужская спринтерская гонка.

Лучшее время показал норвежец Стурла Легрейд, который в гонках Кубка мира этого сезона максимум поднимался на вторую строчку. Спортсмен преодолел 10-километровую дистанцию за 25 минут и 23 секунды, а при стрельбе не допустил ни одного промаха.

Sturla Holm Laegreid just went and DID THAT!



What an incredible last 800 meters to likely claim the Sprint World Champion title 🤯#biathlon #NMNN24 pic.twitter.com/ZZ8yOS9SS1 — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 10, 2024

Компанию Легрейду на подиуме составили два его соотечественника: Йоханнес Тиннес Бё и Ветле Шостад Кристиансен. Топ-10 лучших биатлонистов по итогам гонки:

Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Спринт. 10 км

Стурла Легрейд (Норвегия) — 25:23.9 Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия) +3.5 Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +18.6 Эрик Перро (Франция) +28.9 Себастьян Самуэльссон (Швеция) +36.6 Тарьей Бё (Норвегия) +37.5 Йоханнес Дале (Норвегия) +38.2 Кентен Фийон-Майе (Франция) +40.7 Эмильен Жаклен (Франция) +55.4 Мартин Понсилуома (Швеция) +1:03.3

Добавим, что завтра, 11 февраля, на Чемпионате мира состоятся гонки преследования и у мужчин, и у женщин.