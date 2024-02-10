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Легрейд вырвал победу на финишном отрезке! Результаты мужского спринта на Чемпионате мира

Новости биатлона Сегодня, 12:57
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Легрейд вырвал победу на финишном отрезке! Результаты мужского спринта на Чемпионате мира Фото: biathlonworld.com/ Автор неизвестен

В Чехии несколько дней назад стартовал Чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 10 февраля, прошла мужская спринтерская гонка.

Лучшее время показал норвежец Стурла Легрейд, который в гонках Кубка мира этого сезона максимум поднимался на вторую строчку. Спортсмен преодолел 10-километровую дистанцию за 25 минут и 23 секунды, а при стрельбе не допустил ни одного промаха.

Компанию Легрейду на подиуме составили два его соотечественника: Йоханнес Тиннес Бё и Ветле Шостад Кристиансен. Топ-10 лучших биатлонистов по итогам гонки:

Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Спринт. 10 км

  1. Стурла Легрейд (Норвегия) — 25:23.9
  2. Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия) +3.5
  3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +18.6
  4. Эрик Перро (Франция) +28.9
  5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) +36.6
  6. Тарьей Бё (Норвегия) +37.5
  7. Йоханнес Дале (Норвегия) +38.2
  8. Кентен Фийон-Майе (Франция) +40.7
  9. Эмильен Жаклен (Франция) +55.4
  10. Мартин Понсилуома (Швеция) +1:03.3

Добавим, что завтра, 11 февраля, на Чемпионате мира состоятся гонки преследования и у мужчин, и у женщин.

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