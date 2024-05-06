Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги
Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса шокировал футбольный мир своим решением. На ближайшие товарищеские матчи Бьелся решил вызвать футболиста из аматорской лиги Уругвая.
Речь идет о 24-летнем нападающем клуба Хувентуд де Сориано Вальтере Домингесе. Внимание Бьелсы Домингес обратил своей абсолютно аномальной статистикой в этом сезоне – 57 голов в 39 матчах.
Вероятно, это решение Бьелсы мотивировано также тем, что во время ближайших товарищеских матчей футболисты ведущих клубов Уругвая будут задействованы в матчах Копа Либертадорес и Копа Судамерикана, поэтому не смогут приехать в сборную.
Дебют аматорского нападающего за сборную Уругвая может состояться 1 июня, в товарищеском матче против сборной Коста-Рики.
В июне сборная Уругвая сыграет на Копа Америка-2024, где ее соперниками по групповому этапу будут Панама, Боливия и США.