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Фатих Карагюмрук – Трабзонспор прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Фатих Карагумрук - Трабзонспор прогноз aspor.com.tr
Фатих Карагумрук Фатих Карагумрук
Кубок Турции 08 мая 2024, 13:30 Фатих Карагумрук - Трабзонспор
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Турция,
Трабзонспор Трабзонспор
Обзор H2H Турнирная сетка Прогноз
Прогноз на матч Трабзонспор не проиграет
Коэф.: 1.44
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В среду, 8 мая, во втором матче полуфинала Кубка Турции Фатих Карагюмрук дома сыграет против Трабзонспора. Первая игра завершилась победой Трабзонспора со счетом 3:2. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Фатих Карагюмрук

Несмотря на успешную игру в Кубке Турции, в Суперлиге Фатих Карагюмрук ведет борьбу за выживание. Карагюмрук занимает 15-е место с отрывом от зоны вылета лишь в два очка. Очевидно, что именно сохранение места в Суперлиге является главной задачей для этой команды. Стоит отметить, что Фатих Карагюмрук подходит к этому матчу в очень хорошей форме. В трех предыдущих матчах Суперлиги он набрал 7 очков: ничья с Кайсериспором (2:2), а также победы над Антальяспором (4:1) и Истанбулспором (2:1). В предыдущем раунде Кубка Турции Фатих Карагюмрук стал главной сенсацией, обыграв на в гостях Галатасарай со счетом 2:0.

Трабзонспор

В Суперлиге Турции Трабзонспор находится в кардинально другом положении. “Бордово-синие” занимают третье место и ведут борьбу за выход в Лигу Европы. От четвертого места Трабзонспор на данный момент оторвался на три очка, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. На минувших выходных Трабзонспор на выезде неожиданно проиграл Самсунспору со счетом 1:3, а до этого были две победы подряд над Газиантепом (4:2) и Кайсериспором (2:1). В 1/4 финала Кубка Турции Трабзонспор выбил Истанбул Башакшехир со счетом 1:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Фатих Карагюмрук никогда не играл в финале Кубка Турции. Это его первый полуфинал в истории.
  • В 12 матчах в истории между этими командами на счету Фатих Карагюмрук лишь 1 победа.
  • Трабзонспор последний раз выигрывал Кубок Турции в сезоне-2019/20. В общей сложности он 9 раз выигрывал этот трофей.

Прогноз на матч Фатих Карагюмрук – Трабзонспор

Фатих Карагюмрук набрал хорошую форму, но Трабзонспор должен проходить в финал после победы в пером матче. Моя ставка – Х2.

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Прогноз на матч Трабзонспор не проиграет
Коэф.: 1.44
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