ВИДЕО. Париж удивил: великий перфоманс на трибунах перед матчем ПСЖ - Дортмунд

ПСЖ на Парк-де-Пренс принимает Боруссию Дортмунд в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов УЕФА.

Фанаты парижской команды заряжали свою команду на поединок очень ярким предматчевым перфомансом.

Ультрас Парижа вывесили большой баннер на главной трибуне. На полотне были изображены игроки ПСЖ, Кубок Лиги чемпионов, а слева разорванное пополам лого Боруссии, которое переезжает автобус парижской команды.

PSG or Borussia Dortmund are just one step from the #UCL FINAL 🤩



What an atmosphere in Paris 🇫🇷🔊 pic.twitter.com/PBJCZVge1V — Mail Sport (@MailSport) May 7, 2024

Парижане попытаются исправить положение дел и выйти в финал Лиги Чемпионов после поражения 0:1 в Дортмунде.

Напомним, что в конце апреля ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции 12-й раз в своей истории и третий раз подряд.