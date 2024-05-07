ВИДЕО. Париж удивил: великий перфоманс на трибунах перед матчем ПСЖ - Дортмунд
Новости футбола Сегодня, 15:38
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
ПСЖ на Парк-де-Пренс принимает Боруссию Дортмунд в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов УЕФА.
Фанаты парижской команды заряжали свою команду на поединок очень ярким предматчевым перфомансом.
Ультрас Парижа вывесили большой баннер на главной трибуне. На полотне были изображены игроки ПСЖ, Кубок Лиги чемпионов, а слева разорванное пополам лого Боруссии, которое переезжает автобус парижской команды.
Парижане попытаются исправить положение дел и выйти в финал Лиги Чемпионов после поражения 0:1 в Дортмунде.
Напомним, что в конце апреля ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции 12-й раз в своей истории и третий раз подряд.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 09:39 Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги
Новости футбола 05 мая 2024, 13:24 Байер повторил абсолютный рекорд всех времен по матчам без поражений
Новости футбола 05 мая 2024, 06:58 Звезда Голливуда стал совладельцем Лидс Юнайтед
Новости футбола 05 мая 2024, 05:56 Клуб из Саудовской Аравии вступает в борьбу за Жозе Моуринью
Новости футбола 04 мая 2024, 06:04 ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу
Новости футбола 02 мая 2024, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Последние новости
Новости баскетбола Сегодня, 16:21 Определился второй участник "финала четырех" Евролиги Новости футбола Сегодня, 16:07 Почти обошли Арсенал. ПСЖ выставил самый молодой состав в полуфинале Лиги Чемпионов за 15 лет Новости футбола Сегодня, 15:38 Новости тенниса Сегодня, 14:53 Трехкратная победительница турниров Большого Шлема выиграла впервые за четыре матча Новости футбола Сегодня, 14:38 Бернарду Силва установил дедлайн Барселоне для окончания трансфера Новости футбола Сегодня, 14:17 Мбаппе выйдет в основе. ПСЖ - Боруссия Дортмунд: стартовые составы Новости футбола Сегодня, 14:13 Известно, кто примет решение по будущему ван Дейка в Ливерпуле Новости футбола Сегодня, 13:59 "Я приехал сюда без страха". Капитан Баварии сохраняет оптимизм перед ответным матчем с Реалом Новости хоккея Сегодня, 13:35 НХЛ определила троих претендентов на звание лучшего игрока сезона 2023/24 Новости футбола Сегодня, 13:33 Челси летом укажет на дверь своему форварду
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Сан-Хосе Эртквейкс – Окленд Рутс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол 08 мая 2024 Зринськи – Борац прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол 08 мая 2024 Брюгге — Фиорентина прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Баскетбол 08 мая 2024 Монако – Фенербахче прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол 08 мая 2024 Стелленбош – АмаЗулу прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол 08 мая 2024 Орландо Пайретс – Чиппа Юнайтед прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол 08 мая 2024 Полокване Сити - Ричардс Бэй прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол 08 мая 2024 Голден Эрроуз – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года