Манчестер Юнайтед намерен заменить Онана вратарем Реал Сосьедада

Выступлениями вратаря Манчестер Юнайтед Андре Онана в нынешнем сезоне нельзя быть довольным на все 100%, потому на «Олд Траффорд» задумались о сменщике для камерунского игрока.

Им, как стало известно Marca, вполне может стать голкипер Реал Сосьедада Алекс Ремиро, чей прогресс в команде из Сан-Себастьяна привлек внимание топовых клубов, и, в том числе Манчестер Юнайтед, который внес его в трансферные списки.

Проблемой может стать только цена игрока, ведь клаусула в контракте Ремиро с испанским клубом составляет 70 миллионов евро, но она может уменьшиться в рамках переговорного процесса.

Подписание 29-летнего голкипера может стать частью перестройки состава, которая затеивается в летнее трансферное окно. Смена вратаря также является планом по уменьшению количества пропущенных голов, которых у Манчестер Юнайтед в нынешнем сезоне 81 в 48 матчах.