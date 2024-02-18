Еще одна победа француженок. Результаты женского масс-старта на Чемпионате мира

Сегодня в рамках заключительного дня соревнований на Чемпионате мира по биатлону состоялась женская гонка с массовым стартом. Спортсменки прошли дистанцию в 12.5 километров с четырьмя огневыми рубежами.

На вершине снова оказались француженки. Быстрее всех на трассе показала себя Жюстин Бреза-Буше, преодолевшая всю дистанцию за 34 с половиной минуты и не допустившая ни одного промаха. Также без промахов на стрельбе была итальянка Лиза Виттоцци, но уступила ходом полминуты победительнице. Тройку призеров замкнула еще одна француженка Лу Жанмонно. Она проиграла соотечественнице почти минуту и не закрыла одну мишень.

Биатлон. Чемпионат мира. Гонка с массовым стартом. Женщины. 12.5 км

Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 34.37,2 (0) Лиза Виттоцци (Италия) – 31,2 (0) Лу Жанмонно (Франция) – 56,7 (1) Джулия Симон (Франция) – 1.24,9 (3) Ванесса Фойгт (Германия) – 1.29,7 (0) Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) – 1.36,9 (1)