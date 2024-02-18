Третье золото для Йоханнеса Бё. Результаты мужского масс-старта

18 февраля в Чехии состоялась заключительная гонка текущего Чемпионата мира по биатлону. В 16:30 по центрально европейскому времени на трассу вышли мужчины, чтобы провести гонку с массовым стартом.

Очередную отличную гонку выдал норвежец Йоханнес Тиннес Бё. Биатлонист захватил лидерство в середине дистанции и сумел пересечь финишную черту первым. Отметим, что для Бё-младшего это третье золото на текущем Чемпионате мира. До этого он триумфовал в пасьюте и индивидуальной гонке.

Вторым на финиш сенсационно пришел Андрейс Расторгуевс, а замкнул тройку призеров Кентен Фийон-Майе.

Биатлон. Чемпионат мира. Гонка с Массовым стартом. Мужчины. 15 км

Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия) — 34:50.2 Андрейс Расторгуевс (Латвия) +15.1 Кентен Фийон-Майе (Франция) +33.0 Тарьей Бё (Норвегия) +42.1 Фабьен Клод (Франция) +1:02.5 Яков Фак (Словакия) +1:10.9