Третье золото для Йоханнеса Бё. Результаты мужского масс-старта
Новости биатлона Сегодня, 11:13
Третье золото для Йоханнеса Бё. Результаты мужского масс-старта
18 февраля в Чехии состоялась заключительная гонка текущего Чемпионата мира по биатлону. В 16:30 по центрально европейскому времени на трассу вышли мужчины, чтобы провести гонку с массовым стартом.
Очередную отличную гонку выдал норвежец Йоханнес Тиннес Бё. Биатлонист захватил лидерство в середине дистанции и сумел пересечь финишную черту первым. Отметим, что для Бё-младшего это третье золото на текущем Чемпионате мира. До этого он триумфовал в пасьюте и индивидуальной гонке.
Вторым на финиш сенсационно пришел Андрейс Расторгуевс, а замкнул тройку призеров Кентен Фийон-Майе.
Биатлон. Чемпионат мира. Гонка с Массовым стартом. Мужчины. 15 км
- Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия) — 34:50.2
- Андрейс Расторгуевс (Латвия) +15.1
- Кентен Фийон-Майе (Франция) +33.0
- Тарьей Бё (Норвегия) +42.1
- Фабьен Клод (Франция) +1:02.5
- Яков Фак (Словакия) +1:10.9
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