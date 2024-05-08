Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина

Вчера Боруссия Дортмунд обыграла ПСЖ (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24 и третий раз в своей истории пробилась в финал этого турнира.

После финального свистка итальянский главный арбитр этого матча Даниэле Орсато не смог сдержать слез, что удивило многих.

Позднее стало известно, что это был последний матч Лиги чемпионов в карьере 48-летнего известного рефери. После окончания Евро-2024 Орсато собирается завершить карьеру.

За свою карьеру этот арбитр работал на 55 матчах Лиги чемпионов, включая финал сезона-2019/20 между ПСЖ и Баварией.

Также Орсато работал на чемпионате мира-2022 и Евро-2020.