Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина
Новости футбола Сегодня, 08:29
twitter.com/Footballogue
Вчера Боруссия Дортмунд обыграла ПСЖ (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24 и третий раз в своей истории пробилась в финал этого турнира.
После финального свистка итальянский главный арбитр этого матча Даниэле Орсато не смог сдержать слез, что удивило многих.
Позднее стало известно, что это был последний матч Лиги чемпионов в карьере 48-летнего известного рефери. После окончания Евро-2024 Орсато собирается завершить карьеру.
За свою карьеру этот арбитр работал на 55 матчах Лиги чемпионов, включая финал сезона-2019/20 между ПСЖ и Баварией.
Также Орсато работал на чемпионате мира-2022 и Евро-2020.
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