Зринськи – Борац прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Зриньски Коэф.: 2.02 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В среду, 8 мая, в первом матче финала Кубка Боснии и Герцеговины Зринськи дома сыграет против Борац Баня Лука. Начало матча в 18:00 по центральноеропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Зринськи

Действующие чемпионы Боснии и Герцеговины ведут борьбу за чемпионство и в текущем сезоне. Однако шансы на успех достаточно малы, ведь сейчас Зринськи занимает второе место с отставаниеи от Бораца в 5 очков, а до финиша сезона осталось лишь три тура. К финалу Кубка Боснии и Герцеговины Зринськи подходит с впечатляющей серией из 8 побед в Премьер-лиге подряд. В предыдущем туре команда из Мостара разгромила Широки Бриег со счетом 3:0.

Борац Баня Лука

Борац уверенно в этом сезоне идет к своему третьему в истории титулу чемпионов Боснии и Герцеговины. Эта команда опережает Зринськи на пять очков, а все три соперника, с которыми они сыграют в заключительных турах, находятся во второй половине турнирной таблицы. Чтобы гарантировать первое место, Борацу достаточно выиграть два матча. В 5 предыдущих матчах Премьер-лиги эта команда набрала 13 очков, сыграв на выезде вничью против Сараево 1:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Борац лишь 1 раз в своей истории выигрывал Кубок Боснии и Герцеговины. На счету Зринськи две победы в этом турнире.

В текущем сезоне Премьер-лиги эти команды обменялись победами и 1 раз сыграли вничью.

Прогноз на матч Зринськи – Борац

Борац – сильный соперник, но все же Зринськи находится в прекрасной форме и является фаворитом матча. Ставлю на победу хозяев.

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