Байер Леверкузен – Рома прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Байер Коэф.: 1.5 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В четверг, 9 мая, в ответном матче полуфинала Лиги Европы УЕФА Байер в Леверкузене сыграет против Ромы. Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени. Первая игра в Риме, напомним, завершилась победой немецкой команды со счетом 2:0. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Байер Леверкузен

Еще в 29-м туре Бундеслиги Байер обеспечил себе первый в истории чемпионский титул. Однако до конца сезона команда Хаби Алонсо все еще преследует несколько целей. Первая – выиграть трофеи во всех турнирах, в которых она принимает участие. Чтобы выйти в финал Лиги Европы, достаточно не упустить преимущество в два мяча против Ромы, а в финале Кубка Германии нужно переиграть представителя Второй Бундеслиги Кайзерслаутерн. Вторая цель – пройти весь сезон без единого поражения. На данный момент серия “фармацевтов” без единого поражения насчитывает невероятные 48 матчей, что явлется повторением рекорда европейского футбола, установленого Бенфикой еще в 1965 году. Если Байер не проиграет Роме, станет абсолютным рекордсменом. В минувшем туре Бундеслиги Хаби Алонсо выпустил не самый оптимальный состав, но и этого было достаточно, чтобы разгромить Айнтрахт со счетом 5:1.

Рома

После смены Жозе Моуринью на Даниэле Де Росси Рома стала играть в совершенно иной футбол, а на данный момент ведет борьбу не только за Лигу Европы, но и за выход в Лигу чемпионов. Для этого достаточно финищировать в топ-5, поскольку Италия благодаря успехам своих клубов уже гарантировала себе дополнительное место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Однако в двух предыдущих матчах Серии А Рома сыграла вничью: против Наполи (2:2) и Ювентуса (1:1). Эти результаты отбросили Рому на шестое место, а на пятой позиции теперь идет Аталанта. В последнее время складывается ощущение, что бензин, за счет которого “волки” стартовали под руководством Де Росси, начинает заканчиваться.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В минувшем сезоне Рома и Байер также играли в полуфинале Лиги Европы. Тогда Рома выиграла дома 1:0, а в Леверкузене команды закончили 0:0.

Последний раз Байер играл в финале еврокубка в 2002 году, когда проиграл Реалу Мадрид в финале Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Байер Леверкузен – Рома

Рома переживает спад в игровой форме, а Байер с каждым матчем удивляет все сильнее. Моя ставка – победа хозяев.

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