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Главная Прогнозы Аталанта — Марсель прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Аталанта — Марсель прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Аталанта - Марсель прогноз Фото: ua-football.com/ Автор неизвестен
Аталанта Аталанта
Лига Европы 09 мая 2024, 15:00 Аталанта - Марсель
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Международные, Bergamo, Адзурри д'Италия
Марсель Марсель
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
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В рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы УЕФА состоится поединок между Аталантой и Марселем. Встреча пройдет в Бергамо в четверг, 9 мая. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Аталанта

Аталанта очень близка ко второму выходу в финал международного турнира в своей истории после финала Кубка Митропы в 1985. Подопечные Гасперини со скрипом прошли португальский Спортинг, а потом сенсационно оставили за бортом соревнований Ливерпуль. К слову, на внутренней арене дела у команды тоже идут неплохо. В борьбе за пятое место с Ромой Аталанта имеет хороший шанс завоевать путевку в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон.

Марсель

Французской команде безумно не хватает стабильности в результатах. Если в Лиге Европы удалось обыграть Шахтер и Вильяреал, а потом со скрипом пройти Бенфику, то на внутренней арене дела обстоят куда хуже. Частые смены тренеров не позволяют Марселю вести борьбу за высокие места, но шансы на попадание в еврокубки еще остаются. Правда стоит признать, что не все зависит от подопечных Жан-Луи Гассета.

Интересные факты и личные встречи

  • Аталанта не пропустила лишь в одной домашней игре из шести последних.
  • Марсель не проигрывает уже пять матчей кряду.
  • Первый матч на Велодроме завершился ничьей 1:1.

Аталанта — Марсель Прогноз

Аталанта считается фаворитом, но французский коллектив не стоит сбрасывать со счетов. Думаю, нас ждет интересный матч, а ставить предлагаю на обмен голами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
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