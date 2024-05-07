Аталанта — Марсель прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года
В рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы УЕФА состоится поединок между Аталантой и Марселем. Встреча пройдет в Бергамо в четверг, 9 мая. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
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Аталанта
Аталанта очень близка ко второму выходу в финал международного турнира в своей истории после финала Кубка Митропы в 1985. Подопечные Гасперини со скрипом прошли португальский Спортинг, а потом сенсационно оставили за бортом соревнований Ливерпуль. К слову, на внутренней арене дела у команды тоже идут неплохо. В борьбе за пятое место с Ромой Аталанта имеет хороший шанс завоевать путевку в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон.
Марсель
Французской команде безумно не хватает стабильности в результатах. Если в Лиге Европы удалось обыграть Шахтер и Вильяреал, а потом со скрипом пройти Бенфику, то на внутренней арене дела обстоят куда хуже. Частые смены тренеров не позволяют Марселю вести борьбу за высокие места, но шансы на попадание в еврокубки еще остаются. Правда стоит признать, что не все зависит от подопечных Жан-Луи Гассета.
Интересные факты и личные встречи
- Аталанта не пропустила лишь в одной домашней игре из шести последних.
- Марсель не проигрывает уже пять матчей кряду.
- Первый матч на Велодроме завершился ничьей 1:1.
Аталанта — Марсель Прогноз
Аталанта считается фаворитом, но французский коллектив не стоит сбрасывать со счетов. Думаю, нас ждет интересный матч, а ставить предлагаю на обмен голами.
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