Два французских биатлониста, Жюлия Симон и Фабьен Клод, примут участие в Рождественской гонке, как сообщили в Biathlon auf Schalke.

Эта пара является действующими чемпионами Рождественской гонки. Они примут участие в 20-м биатлонном турнире WTC Рождественская гонка, который состоится 28 декабря на арене "Фельтинс-Арена" в Германии. Кроме того, Симон в прошлом сезоне стала победителем общего зачёта Кубка мира.

Недавно Жюлию Симон задержали в рамках расследования дела о мошенничестве. Утром 24 октября Симон была арестована полицией в городе Альбервиль. Жюлию подозревают в мошенничестве с банковскими картами. Сообщалось, что Симон совершала покупки с использованием чужих кредиток. Один из исков против Симон подала её партнёрка по команде, Жюстин Брезаз-Буше. После этого Жюлия тренировалась отдельно от команды.

Симон - французская биатлонистка, олимпийская медалистка, чемпионка мира, участница соревнований Кубка мира по биатлону. Многократная победительница и призёрка этапов Кубка мира в личных дисциплинах.