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Хеки-Гросс, Симон, Жанмонно. Результаты женской индивидуальной гонки в Антхольце

Новости биатлона Сегодня, 09:23
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Хеки-Гросс, Симон, Жанмонно. Результаты женской индивидуальной гонки в Антхольце Хеки-Гросс, Симон, Жанмонно. Результаты женской индивидуальной гонки в Антхольце

В пятницу, 19 января, прошли вторые гонки шестого этапа Кубка мира, проходящего в итальянском Антхольце.

В женской индивидуальной гонке первое место завоевала Лена Хеки-Гросс из Швейцарии. Она прошла дистанцию за 36:49,0 минуты и не допустила ни одного промаха. На второй строчке француженка Жюлия Симон, которая проиграла 20,2 секунды с двумя промахами первому месту. Тройку лидеров замкнула еще одна французская биатлонистка - Лу Жанмонно. Она проиграла Хеки-Гросс 31,4 секунды и однажды промахнулась на стрельбе.

Также, в шестерку вошла Ванесса Фойгт из Германии, две норвежские биатлонистки - Юни Арнеклейв и Каролин Кноттен.

Кубок мира по биатлону в сезоне 2023-24. Шестой этап. Антхольц

Женская индивидуальная гонка

Топ-6

  1. Хеки-Гросс
  2. Симон
  3. Жанмонно
  4. Фойгт
  5. Арнеклейв
  6. Кноттен

Напомним, вам временную турнирную таблицу Кубка мира по биатлону 2023-24. Также, можете ознакомиться с полным расписанием и результатами гонок.

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