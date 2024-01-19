Хеки-Гросс, Симон, Жанмонно. Результаты женской индивидуальной гонки в Антхольце

В пятницу, 19 января, прошли вторые гонки шестого этапа Кубка мира, проходящего в итальянском Антхольце.

В женской индивидуальной гонке первое место завоевала Лена Хеки-Гросс из Швейцарии. Она прошла дистанцию за 36:49,0 минуты и не допустила ни одного промаха. На второй строчке француженка Жюлия Симон, которая проиграла 20,2 секунды с двумя промахами первому месту. Тройку лидеров замкнула еще одна французская биатлонистка - Лу Жанмонно. Она проиграла Хеки-Гросс 31,4 секунды и однажды промахнулась на стрельбе.

Также, в шестерку вошла Ванесса Фойгт из Германии, две норвежские биатлонистки - Юни Арнеклейв и Каролин Кноттен.

Кубок мира по биатлону в сезоне 2023-24. Шестой этап. Антхольц

Женская индивидуальная гонка

Топ-6

Хеки-Гросс Симон Жанмонно Фойгт Арнеклейв Кноттен

It's starting to look like a very very special day for @SwissSkiTeam - Lena Haecki-Gross is on track for her first World Cup victory! 🤯🤩#biathlon pic.twitter.com/1xKJs26nR3 — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 19, 2024

Напомним, вам временную турнирную таблицу Кубка мира по биатлону 2023-24. Также, можете ознакомиться с полным расписанием и результатами гонок.