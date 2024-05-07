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Стелленбош – АмаЗулу прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Стелленбош - АмаЗулу прогноз Фото: stellenboschfc.com / Автор неизвестен
Стелленбош Стелленбош
Премьер-лига ЮАР 08 мая 2024, 13:30 Стелленбош - АмаЗулу
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Южно-Африканская Республика,
АмаЗулу АмаЗулу
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Стелленбош
Коэф.: 1.73
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В ближайшуюсреду в рамках 17-го тура южноафриканской Премьер-Лиги на "Дэни Крейвен Стадион" сыграют Стелленбош и АмаЗулу. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Стелленбош

"Стеллис" набрали отличную игровую форму и, если бы не ужасное начало осени, команда Стива Баркера сейчас бы была куда ближе к Мамелоди Сандаунз. К матчу против АмаЗулу "мароны" подходят после домашнего поражения в Кубке Южной Африки от Мамелоди Сандаунз со счётом 1:2. Это поражение прервало шикарную серию Стелленбоша без поражений, которая насчитывала 25-ть матчей.

К слову, длилась эта серия как раз с выездного матча против Мамелоди Сандаунз, когда Стелленбош уступил со счётом 1:3. На текущий момент "Стеллис" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 49 баллов. Отставание от лидера составляет 13 очков, однако у Мамелоди Сандаунз ещё и две игры в запасе. Отметим также, что в последнем матче чемпионата Стелленбош обыграл дома со счётом 3:0 Голден Эрроуз.

АмаЗулу

"Герои" занимают опасное 12-е место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги, имея в активе 31 очко после 26-ти сыгранных поединков. От зоны вылета АмаЗулу отделяет всего восемь очков, хотя не так давно это было 11 баллов.

В рамках последнего тура команда Аянда Дламини на выезде играла с клубом Ричардс Бей и уступила со счётом 1:2. АмаЗулу забила в концовке первого тайма, однако пропустила два удара в ответ на 69-й и 86-й минуте. Это поражение стало вторым в последних трёх турах в рамках Премьер-Лиги. Что касается выездной статистики, то в гостях АмаЗулу в 13-ти матчах оформили только две победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Стелленбош обыграл соперника на выезде со счётом 1:0
  • Стелленбош не мог обыграть АмаЗулу в 8-ми матчах кряду, однако в последних двух встречах оформил «сухие» победы
  • В 3-х последних поединках в этом противостоянии забивала только одна команда

Стелленбош – АмаЗулу прогноз

Стелленбош находится в отличной форме и должен брать три очка в домашнем матче. Наша ставка здесь «Победа Стелленбош» с коэффициентом 1.73.

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Прогноз на матч Победа Стелленбош
Коэф.: 1.73
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