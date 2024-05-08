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Выход Боруссии Дортмунд в финал Лиги чемпионов обогатит Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 08:40
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Выход Боруссии Дортмунд в финал Лиги чемпионов обогатит Манчестер Юнайтед Выход Боруссии Дортмунд в финал Лиги чемпионов обогатит Манчестер Юнайтед

Вчера дортмундская Боруссия обыграла ПСЖ во втором матче полуфинала Лиги чемпионов и 1 июня поборется за трофей в финальной встрече. Парадоксально, но «шмели» финалом принесут деньги Манчестер Юнайтед.

Детали данной ситуации раскрыл Низаар Кинселла. Всё из-за аренды Джейдона Санчо, в соглашении которой был прописан пункт, что если Боруссия выйдет в финал Лиги чемпионов, то английский клуб получил за это приблизительно 3,5 миллиона фунтов.

За саму аренду «шмели» заплатили три миллиона фунтов, так что в сумме копилка Манчестер Юнайтед пополниться на 6,5 миллиона фунтов. Но, учитывая, что зарплату в 290 тысяч фунтов в неделю оплачивают «манкунианцы», то нельзя сказать, что с аренды Санчо «красные дьяволы» получат большой зыск.

Ранее спортивный директор дортмундской Боруссии Себастьян Кель заявил, что клуб рассмотрит возможность оставить вингера в команде.

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