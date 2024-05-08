В дортмундской Боруссии приняли решение по будущему двух арендованных игроков

В зимнее трансферное окно дортмундская Боруссия арендовала двух игроков из клубов АПЛ: Джейдона Санчо у Манчестер Юнайтед и Иана Маатсена из Челси. И кажется, оба они пришлись ко двору местного клуба.

Как сообщил спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель, дортмундцы будут пытаться превратить арендное соглашение в полноценную сделку:

«Посмотрим. Они находятся в аренде, оба, но в конце концов мы должны принять любое решение. Они имеют контракты со своими клубами, так что в определенный момент мы свяжемся с ними и узнаем, возможно ли это или нет. Я знаю, что игрокам рады в Дортмунде, они чувствуют себя как дома, особенно Джейдон, он хорошо знает наш клуб. Я думаю, что это было довольно правильное решение - взять их зимой, но, опять же, это дело будущего», – сказал Кель в разговоре с TNT Sports.

Ранее же спортивный директор Боруссии вообще исключал возможность выкупа Санчо, потому что с Манчестер Юнайтед нельзя было согласовать экономически выгодную цену трансфера.