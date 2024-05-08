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Стали известны новые подробности допингового скандала Райана Гарсии

Новости бокса Сегодня, 09:31
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Стали известны новые подробности допингового скандала Райана Гарсии Фото: Getty Images

Стали известны новые подробности допингового скандала боксера первого полусреднего веса Райана Гарсии (24-1, 20 KO).

Как сообщает инсайдер и журналист Дэн Рафаэль, допинг-проба боксера на запрещенное вещество PED 19-норандростерон показала негативный результат. Следовательно, спортсмен не употреблял это вещество перед боем с Девином Хэйни.

Однако дальнейшие исследования будут проводиться с образцами «Б» на остарин, взятыми у Гарсии 19 и 20 апреля. Это будет сделано 22 мая. После этого станет известен окончательный вердикт.

Напомним, что Гарсия сдал положительный допинг-тест, который обнаружил в его организме запрещенное вещество остарин перед боем против Хэйни. Сам “Флеш" заявил, что он никогда в жизни не принимал стероиды.

Он отмечает, что победил Хэйни честно и справедливо. Кроме того, Гарсия завил, что собирается подать судебный иск против WADA (Всемирного антидопингового агентства).

Гарсия победил Хэйни раздельным решением судей, он трижды отправлял соперника в нокдаун по ходу поединка.

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