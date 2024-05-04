Настроен решительно. Райан Гарсия намерен судиться с VADA

Напомним, что Гарсия сдал положительный допинг-тест, который обнаружил в его организме запрещенное вещество остарин перед боем против Хэйни. Сам “Флеш" заявил, что он никогда в жизни не принимал стероиды. Он отмечает, что победил Хэйни честно и справедливо.

Гарсия выиграл раздельным решением судей, он трижды отправлял соперника в нокдаун по ходу поединка.

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что будет требовать Хэйни после положительного допинг-теста Гарсии. По словам промоутера, проигравший хочет, чтобы результат боя был заменен на No Contest (не состоявшимся). Это поможет бойцу восстановить его непобежденный рекорд.