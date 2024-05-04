Настроен решительно. Райан Гарсия намерен судиться с VADA
Боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия (24-1, 20 KO) не согласен с тем, что его допинг-пробы перед боем с Девином Хэйни показали положительный результат.
На своей странице в твиттере Гарсия написал, что собирается подать судебный иск против VADA (Всемирного антидопингового агентства).
Напомним, что Гарсия сдал положительный допинг-тест, который обнаружил в его организме запрещенное вещество остарин перед боем против Хэйни. Сам “Флеш" заявил, что он никогда в жизни не принимал стероиды. Он отмечает, что победил Хэйни честно и справедливо.
Гарсия выиграл раздельным решением судей, он трижды отправлял соперника в нокдаун по ходу поединка.
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что будет требовать Хэйни после положительного допинг-теста Гарсии. По словам промоутера, проигравший хочет, чтобы результат боя был заменен на No Contest (не состоявшимся). Это поможет бойцу восстановить его непобежденный рекорд.