Хирн рассказал, чего потребует Хэйни после положительного допинг-теста Гарсии

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что будет требовать Девин Хэйни после положительного допинг-теста Райана Гарсии.

По словам промоутера, Хэйни хочет, чтобы результат бой с Гарсией был заменен на No Contest (не состоявшимся). Это поможет ему восстановить его непобежденный рекорд.

“Я разговаривал с Девином вчера вечером, он в ярости. У парня был лишний вес на 3 фунта, и в его организме были PED. Он будет требовать, чтобы бой признали несостоявшимся. Независимо от невиновности или вины Райана, в его организме были запрещённые препараты, когда он дрался с Девином, и у него был лишний вес на 3 фунта. Если вы Девин, вы думаете: «Черт возьми, меня обманули»”, приводит слова Хирна Майкл Бенсон.

Напомним, что Гарсия сдал положительный допинг-тест, который обнаружил в его организме запрещенное вещество остарин перед его боем против Хэйни. Сам “Флеш" заявил, что он никогда в жизни не принимал стероиды.

Напомним, что Гарсия выиграл раздельным решением судей, он трижды отправлял соперника в нокдаун по ходу поединка.