У боксера Райана Гарсии обнаружили положительный тест на стероиды. Он все отрицает

У боксера первого полусреднего веса Райана Грасии обнаружили положительный допин-тест, который обнаружил в его организме остарин, об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

По его словам, организация получила от VADA сообщение о неблагоприятных результатах тестов Райана Гарсии, перед его боем против Хейни. Сулейман добавил, что уже начался надлежащий процесс в соответствии с протоколом WBC Clean Boxing Program.

Как сообщает журналист Майк Коппинджер, проба А, за 19 апреля, показала положительный результат на 19-норандростерон, но это пока не подтверждено. Теперь у Гарсии есть 10 дней на то, чтобы подать запрос на проверку пробы Б. Журналист добавляет, что тесты боксера на остарин за день до и в день поединка против Дэвина Хэйни оказались положительными.

Сам боксер заявил, что он никогда в жизни не принимал стероиды. Он отмечает, что победил Хэйни честно и справедливо.

"Фейковые новости. Я, б####ь, никогда в жизни не принимал стероиды. Я побил Дэвина Хэйни честно и справедливо", - подчеркнул Райан Гарсия.

Напомним, что Гарсия выиграл раздельным решением судей, он трижды отправлял Хэйни в нокдаун.

Напомним, что мексиканский супертяжеловес Энди Руис-младший заявил, что хочет провести третий бой против британца Энтони Джошуа.