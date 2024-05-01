"Теперь моя очередь". Энди Руис хочет трилогию с Джошуа

Мексиканский супертяжеловес Энди Руис-младший заявил, что хочет провести третий бой против британца Энтони Джошуа.

“Он дал мне возможность, я вернул ему возможность, и у нас есть еще одна. Я думаю, это хорошо. Он делает то, что должен делать. Я приветствую его. Я здесь не для того, чтобы говорить плохо о каком-либо бойце. Я думаю, Джошуа делает свое дело, но теперь моя очередь. Теперь я вернулся на 100%”, — заявил Руис.

Напомним, что в противостоянии Руис - Джошуа по победам счет 1:1. В 2019 году Руис крайне неожиданно техническим нокаутом победил на тот момент еще чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Эй Джея.

Отметим, что свой следующий поединок Руис проведет против Миллера. Событие состоится 3 августа в Лос-Анджелесе.

Джошуа 8 марта уверенно разобрался с Фрэнсисом Нганну, а бой продлился всего два раунда. Среди потенциальных соперников британца значатся победители боев Деонтей Уайлдер против Чжилея Чжана, а также Филип Хргович - Даниэль Дюбуа.